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    СБУ подтвердила снятие запрета на въезд в Украину мэру Перемышля

    Тема:

    Украина-Польша: патриотизм и раздор (60)

    (обновлено: )128
    Как пояснила спикер СБУ Елена Гитлянская, решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину любого лица принимается на основе комбинации безопасности и международных факторов.
    Служба Безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины подтвердила снятие запрета на въезд в Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме. Соответствующее заявление сделала спикер ведомства Елена Гитлянская.

    Мэр польского Перемышля Роберт Хома
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    По ее словам, решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину любого лица принимается на основе комбинации безопасности и международных факторов. Под этим углом СБУ анализирует ситуацию и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел.

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    "Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

    Она также заявила,что ситуацию с польским мэром активно пыталась использовать третья сторона "для внесения раскола в отношения Украины и Польши".

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    Мэр Перемышля не смог приехать в Украину, где должен был принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве. Как пояснили в Службе безопасности Украины, въезд запрещен ему на 5 лет, поскольку "его действия вредили Украине", а он разжигал межэтническую и межнациональную вражду.

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