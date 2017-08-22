Украина: за скобками большой игры

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, для РИА Новости Украина

Когда на человека обрушивается сразу много дел и он боится что-то не успеть, ответственные, организованные люди ранжируют подлежащие решению проблемы, стараясь в первую очередь сконцентрироваться на наиболее важных и безотлагательных. Имеется в виду, что если времени все же не хватит, отложить придется дела второстепенные, не имеющие решающей важности.

Точно так же поступают и государства, когда у них не хватает возможностей для одновременного решения всех проблем. Они концентрируются на направлениях, имеющих стратегическое значение, и снижают, а то и временно прекращают активность там, где быстрого решающего успеха достичь невозможно.

Про карандаш за тысячу долларов

Когда Соединенные Штаты лет пятнадцать-двадцать назад разворачивали кампанию по дезорганизации международных отношений, деструкции десятков государств и хаотизации мирового политического процесса, они исходили из того, что обладают значительно большими ресурсами, чем их потенциальные глобальные оппоненты. Следовательно, Америка еще не успеет столкнуться с серьезными проблемами, а ее геополитические противники (Россия, Китай) уже должны будут перенапрячься и погрузиться в серьезный кризис.

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Всё произошло с точностью до наоборот. Причин много. В том числе и порочная практика подсчета ВВП по-американски (исходя из его долларового выражения). Получается, что если мы установим цену карандаша в сто долларов за единицу, то экономическая мощь нашей страны будет оцениваться, как в сто раз большая, чем там, где аналогичный карандаш стоит один доллар. А если мы еще и перепродадим свой карандаш десять раз, в то время как долларовый карандаш будет продан только один раз, то наша экономическая мощь формально будет уже в тысячу раз большей. Но на деле-то и они, и мы имеем по одному карандашу.

Таким образом, ориентируясь на номинальные показатели раздутого за счет высоких цен и длинных цепочек перепродаж ВВП, американцы переоценили свою реальную экономическую мощь. На деле, если сравнивать показатели только промышленного производства по паритету покупательной способности, то отставание России от США будет 15-20%, а не в разы и не на порядки. Китай же и вовсе давно по объему промышленного производства опережает США.

В реальном мире, в мире вещей, а не в мире виртуальных денег, возникающих из воздуха, ресурсная база США уже в нулевые годы не была абсолютно превосходящей, а за последние десять лет и вовсе стала значительно (в два раза) уступать совокупной ресурсной базе России и Китая. В результате США стали перенапрягаться раньше.

Их положение усугубилось тем, что Москва, Пекин, примкнувший к ним Тегеран, а позднее и другие союзники могли концентрироваться на одной-двух важнейших для них проблемах, в то время как США было необходимо обеспечивать абсолютное доминирование во всех кризисных зонах. Вопреки американским расчетам выяснилось, что ресурсные базы сопоставимы, зато затраты ресурсов каждым из оппонентов значительно меньше, чем вынуждены постоянно расходовать США.

Про критически важные направления

Избирательная кампания Трампа опиралась на поддержку той части общества и тех элитных слоев, которые осознали, что нельзя быть сильными везде, и предложили Америке для восстановления своего могущества сосредоточиться на критически важных точках, проигрыш в которых будет означать проигрыш всей борьбы за мировую гегемонию.

Второстепенные же направления можно оставить на потом или вообще отдать – пусть оппоненты растягивают на них свои ресурсы.

Критически важных для США точек в мире три.

Первое. Европа – традиционный трансатлантический союзник и важнейший экономический партнёр США. Доминирование США на европейском континенте, политическое подчинение Брюсселя Вашингтону – основа американской концепции экономической и военно-политической безопасности.

Второе. Азиатско-тихоокеанский регион (АТР). Мастерская мира, ресурсная кладовая и многомиллиардный рынок, быстрыми темпами обретающий достаточную покупательную способность. Кроме того, контроль над Тихим океаном не менее важен для обеспечения безопасности США, чем контроль над Северной Атлантикой.

Третье. Ближний Восток. Является важнейшей коммуникационной линией, между двумя критическими для США регионами. Кроме того, на Ближнем Востоке сосредоточено больше всего стран, добывающих углеводородные энергоносители (нефть и газ). Страна, контролирующая Ближний Восток, одновременно контролирует мировую торговлю углеводородами и важнейший перекрёсток мировых торговых путей.

Во всех трех указанных регионах США все отчетливее проигрывают.

Как разбегаются союзники

ЕС в последнее время отказывается безоговорочно следовать в фарватере американской политики. В некоторых случаях Вашингтону удается сломать сопротивление своих европейских союзников, но на это уходит время и расходуются ресурсы. И все чаще США оказываются не в состоянии убедить Европу выступить на своей стороне.

В конце 90-х – начале нулевых "зона ответственности" НАТО была произвольно расширена с Северной Атлантики на весь мир. Европа безропотно посылала свои контингенты в Ирак и Афганистан. И вдруг в 2017 году ЕС отказался поддержать американский ультиматум КНДР под тем предлогом, что Корея находится вне зоны ответственности НАТО.

Страны ЕС также значительно снизили свою активность в Сирии. Если какие-то вспомогательные военные функции они еще продолжают нести, то политическая активность, с перемещением места переговоров из Женевы в Астану, прекратилась вовсе.

Европа также проигнорировала пожелание США увеличить взнос стран ЕС на содержание НАТО, доведя военные бюджеты до согласованных 2% ВВП.

На Ближнем Востоке США проиграли гражданскую войну в Сирии. Асад удержался. Сейчас они рискуют проиграть и послевоенное урегулирование. Ставка Вашингтона на курдов приводит к формированию в регионе антиамериканской коалиции в лице Турции, Ирана, Сирии и Ирака, которая способна настоять на выведении США из процесса урегулирования и отказаться учитывать их интересы.

Здесь же союзная США Саудовская Аравия проигрывает гражданскую войну в Йемене, что обеспечит укрепление в стране проиранского режима.

Ищут контакты и находят понимание в России не только Египет, но и Ливия, стремящиеся к стабилизации внутриполитического положения и осознавшие, что американская политика в регионе является главным препятствием для достижения их целей. Перешел из американского в ирано-турецкий лагерь Катар.

В общем, позиции Вашингтона в регионе слабеют день ото дня, а союзники разбегаются и переходят на сторону оппонентов.

Пекин рулит

В АТР США, несмотря на все попытки, вплоть до угрозы силой, не смогли остановить строительство китайских баз в Южно-Китайском море. Пекин близок к установлению контроля над стратегическим Малаккским проливом (соединяющим Тихий и Индийский океаны). Понимая, что рост авторитета Китая, к которому уже начали перебегать американские союзники в АТР, надо остановить, и не имея возможности добиться этого путем прямой военной конфронтации, США попытались унизить КНР путем смены режима в КНДР.

Ким Чен Ына, игнорирующего требования мирового сообщества прекратить ядерные и ракетные программы, защищать было трудно – налицо прямое нарушение резолюций ООН. Тем более в Вашингтоне прекрасно понимали, что идеологизированный и милитаризированный корейский режим, обладающий ядерным оружием и средствами его доставки, несет эвентуальную угрозу также России и Китаю, соседом которых является.

Тем не менее, Вашингтон и тут умудрился проиграть. Взвешенная, но твердая позиция Пекина, который пообещал защищать Корею только в том случае, если она подвергнется нападению, а не нападет сама, находится в русле международного права, в то время как действия США, которых никто не уполномочивал разоружать КНДР и менять власть в этой стране, явно за пределы права выходят.

В результате даже Европа осудила необдуманные действия США и призвала Вашингтон к большей сдержанности.

Украина как обременение

Проигрывая в ключевых для себя точках США не могут найти достаточно ресурсов для активных действий на второстепенных театрах политической войны, в частности на украинском. Проигрыш в Сирии или в АТР будет для Вашингтона проигрышем глобальным, в то время как проигрыш на Украине будет даже менее чувствительным уколом, чем свержение в Египте многовекторным фельдмаршалом Ас-Сиси проамериканских братьев-мусульман. Просто небольшая неприятность.

Американцы пытались обменять Украину у России на уступки в сирийском вопросе. Не вышло, поскольку в Москве прекрасно понимают, что Киев – товар, представляющий не ценность, а обременение. Американцы также пытались использовать украинско-польский союз для разрыва российского газового транзита в ЕС. Тоже не вышло, причем как раз по вине Украины.

Если Польша мужественно отказывалась от прокладки второй линии газопровода "Ямал – Европа", чтобы не дать "Газпрому" возможности осуществлять маневр мощностями, то Украина ни разу не смогла надежно и надолго заблокировать поставки газа через ее ГТС, продемонстрировав Европе ненадежность "Газпрома" как поставщика и дав США козырь для принуждения ЕС к переходу на альтернативные (американские) источники поставок газа. Польша с Украиной также не смогли убедить ЕС в целом и Германию в частности отказаться от строительства "Северного потока", а затем и "Северного потока – 2". Украина провалила задачу блокирования строительства "Турецкого потока".

В конечном итоге, и это самое важное, упершись в бандеровскую идеологию как в фетиш, Киев стал для Варшавы крайне неудобным союзником с точки зрения внутренней политики. Украинцев в Польше не любят с каждым днем все больше и все искренней. При таких двусторонних отношениях не мудрено, что совместные международные акции регулярно заканчиваются провалом, что дополнительно ослабляет партнерство. Киев обвиняет Польшу в предательстве, а в Варшаве не понимают, почему они должны нести убытки из-за идейных наследников организаторов Волынской резни.

Сейчас в рамках американской внутриполитической борьбы Конгресс и Пентагон пытаются организовать официальные поставки оружия на Украину на сумму в 50 млн. долларов. Бессмысленность этой акции, которая не повысит боевые возможности украинской армии и не улучшит положение США в регионе, свидетельствует о полном исчерпании у Вашингтона инструментария эффективного воздействия на ситуацию.

А на днях Европа устами министра иностранных дел Германии заявила, что крымский вопрос ее вообще не волнует, ей важен мир в Донбассе на основе Минских соглашений. Такое поведение европейцев свидетельствует об утрате иллюзий относительно возможности эффективного использования Украины.

По сути, обострение глобального кризиса в форме американского давления на Корею на украинском направлении привело к сворачиванию активности в рамках политики экономии ресурсов.

Но для Киева это не означает, что наступит благостное затишье. Наоборот, междоусобная борьба, которую несколько ограничивало вмешательство глобальных игроков, не разрешавших своим ставленникам переходить грань и драться до крови, теперь ничем не будет сдерживаться. Не случайно в Киеве только ленивый не прогнозирует горячую политическую осень.

Украине ничем не грозит ни корейское, ни американское, ни даже российское ядерное оружие. Не страшны ей и далекие кризисы – ей своего хватает. Атомную бомбу взаимной ненависти и гражданской войны под Украину подложил майдан.

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