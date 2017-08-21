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    Порошенко: День Независимости стал для украинцев важнее всех праздников

    (обновлено: )5404
    По мнению главы государства, за три года после Майдана Украина прошла огромную дистанцию и День Независимости становится все боле важным праздником.
    Петр Порошенко на открытии больницы в Кировоградской области
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что День Независимости Украины стал для украинцев большим праздником, чем Новый год, Рождество и Пасха.

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    Порошенко показал модернизированный на киевском заводе танк Т-72А

    Украина будет отмечать День Независимости 24 августа, в этот день в Киеве пройдет военный парад, в котором примет участие 4,5 тысяч военнослужащих, из них более тысячи участвовали в АТО. Также в параде будут участвовать десять подразделений из разных стран мира, в том числе США и Великобритании. Ожидается участие 11 министров обороны. Свое участие в военном параде подтвердили министры обороны Польши и Грузии.

    "Наша встреча проходит накануне 26 годовщины нашей независимости… Мы должны засвидетельствовать то кардинальное отличие, которое имеет празднование этого праздника сейчас. Вспомните 3,5-4 года тому назад: к сожалению, для многих празднование Дня независимости было лишь еще одним выходным днем. Независимость не трогала что-то в сердце. За эти три года мы прошли огромную дистанцию… День независимости год от года становиться для нас все большим праздником, возможно, даже более важным, чем Новый год, Рождество и Пасха", — сказал Порошенко, выступление которого на открытии больницы в Кировоградской области, транслировал телеканал "112. Украина".

    Он отметил, что за последние годы Украина построила сильную армию, возобновила экономический рост и стала единой страной.

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