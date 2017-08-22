Опрос: треть украинцев хотят предоставления русскому статуса госязыка

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КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Треть украинцев (29,9%) поддерживают предоставление русскому языка статуса государственного — таковы результаты опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

По данным исследования, 29,9% украинцев выступают за предоставление русскому языку статуса государственного, 54,4% опрошенных выступили против этого, еще 15% респондентов затруднились ответить.

В исследовании отмечается, что в 2013 году за официальный статус русского языка выступали 32,2% украинцев, а в 2016 году — 30,3% опрошенных.

Исследование проводилось с 3 по 25 июля 2017 года. Опрошены 1,8 тысячи респондентов во всех регионах Украины. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на подконтрольной Киеву территориях. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.