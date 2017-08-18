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    Копатько: из жизни украинцев уходит человечность

    (обновлено: )64191
    Внутри украинского общества произошла глубокая деградация человеческих отношений: люди, как в стихотворении Высоцкого, продолжают делить всех на "своих" и "врагов", считает социолог Евгений Копатько.
    Евгений Копатько
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Чего боятся украинцы, смогли ли они адаптироваться к новой жизни и как готовятся к горячей политической осени: разговор РИА Новости Украина с социологом, основателем компании Research and Branding Group Евгением Копатько.

    После событий 2014 года в Украине вы не раз отмечали, что у украинцев значительно повысился уровень тревожности – яркий показатель психологического состояния населения. Что сейчас фиксирует социология?

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    – Насчет уровня тревоги – сейчас летний сезон и уровень тревожности в обществе несколько снизился. Но это традиционная ситуация для лета. Сейчас мы можем говорить, что происходит ситуативное смягчение ситуации. Но это не радикальное решение проблемы, мы не видим кардинальных изменений в плане резкого роста позитивного настроения у людей. А с другой стороны мы видим, что пришло время, когда люди достаточно серьезно адаптировались к глубоким изменениям, которые произошли в 2014 году и после него.

    Мы зафиксировали, что сейчас значительная часть людей – да, со скрипом, но она адаптировалась к этой новой ситуации. Надолго это или нет – я не готов сказать, но такой процесс адаптации в социологических опросах заметен. Хотя в целом остается достаточно высоким уровень тревожности в обществе, сохраняется достаточно высокий уровень пессимизма.

    Я думаю, сейчас ключевое слово – некая передышка. Может, даже и эмоциональная. Хотя, опять-таки, события, которые развиваются в Украине и вокруг нее, говорят об обратном, но они пока не затронули широких слоев общества.

    Чего сейчас опасаются, боятся украинцы?

    – Люди боятся, прежде всего, потери работы. Действительно, это для людей очень важная, серьезная проблема. С другой стороны, действительно в обществе актуален вопрос, связанный с высоким уровнем преступности.

    Безусловно, когда смотришь обсуждение в социальных сетях, по телевидению, в прессе, относительно того, как люди относятся к проблемам ЖКХ… Я думаю, здесь не нужно быть социологом, чтобы констатировать, что для людей это важная проблема. Вопросы, связанные с доходами людей…

    А самое важное – это видение перспективы для общества. Здесь, я считаю, у украинского общества в целом – высокий уровень пессимизма и неопределенности. И я думаю, это как раз сейчас характеризует нынешнее состояние в целом и ожидания украинского общества. Причем это не зависит от людей, лояльны ли они нынешнему политическому режиму или нет.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
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    Вот после введения безвиза сравнивают, сколько людей им воспользовались, сколько уехали, сколько остались. Но, на мой взгляд, вопрос гораздо глубже: мы говорили, что эта акция сама по себе не решает всех вопросов, а только обозначает глубины проблемы.

    Об этом говорят и официальные украинские источники, и украинские политики: что очень высок уровень миграционных настроений, причем прежде всего среди молодых людей. У людей есть настроения уехать как в Россию, так и на Запад. То есть при всех сложностях нынешней жизни, мы наблюдаем момент, когда люди голосуют ногами. Пытаются создать условия для себя, своих близких и видят свое будущее с тем, чтобы не жить в Украине.

    Трагическая гибель экс-народного депутата Ирины Бережной обнажила пропасть между "двумя непримиримыми Украинами", бездну ненависти и непонимания между гражданами одной страны. Виден ли этот раскол в социологических исследованиях?

    – Действительно, на сегодняшний день и этот раскол, и трагическая гибель Ирины Бережной подчеркивают степень глубокой деградации отношений между людьми, глубокую деградацию внутри общества. Это есть, этот раскол характеризуется не только отношением к человеческой трагедии, а тем, как люди стали относиться к людям.

    Человечность уходит из нашей жизни – это очень серьезно. У Высоцкого была фраза: "И людей будем долго делить на своих и врагов". Вот это, наверное, произошло. Это и случилось.

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    То, о чем я говорил еще в далеком 2013 году. Я говорил, что если, не дай Бог, второй Майдан будет, то это будет уже кровавая история. Даже не нужно о чем-то говорить, это будет гражданский конфликт. Что мы, собственно, и наблюдаем. Он прошел через миллионы людей. И пока выхода из этой ситуации нет.

    Да, люди пытаются адаптироваться, каких-то вещей не замечать, кто-то пытается занимать активную позицию, не принимать другую точку зрения – это произошло. У нас отсутствует другая точка зрения в стране. Она есть, но она глубоко загнана. Что с этим делать? Я считаю, что пока выхода из этой ситуации нет, потому что пока не будет альтернативной позиции относительно событий, которые происходили и происходят в Украине, говорить о чем-то не приходится. Вещи нужно называть своими именами.

    Продуктовый магазин
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    Без другой точки зрения на события, происходящие в стране, говорить об изменениях будет сложно. Практически невозможно. Потому что в данном случае официальная позиция не отражает мнения большинства украинского общества, не отражает сути проблем, которые есть в обществе.

    А если говорить об идентичности? Кем себя считают люди, кем ощущают себя?

    – Здесь тоже есть масса вопросов, на которые люди должны ответить – для себя. Прежде всего, на тему, что произошло с людьми, кем они себя считают.

    Мы, социологи, часто спрашиваем у людей, кем они себя ощущают. Здесь тоже единства в обществе нет. Кто-то считает себя гражданами Европейского Союза, кто-то – Украины, кто-то – своей земли. Здесь тоже ясности определенной в обществе нет.

    Вопрос в том, куда мы идем. Этот вопрос я задаю и себе, и читателям. Что будет с нами через год, через два? С нынешнем состоянием дел. Попробуйте спрогнозировать, что с вами будет? Если опираться на данные соцологии, что непосредственно говорят люди – из разных регионов, которые имеют разные позиции… Но пока я не вижу некоего социального оптимизма. Ожидания, как правила, более пессимистичны.

    Это вопрос ожиданий, каким вы видите свое будущее, будушее своей страны. Вот если заставят людей задуматься, что их ждет – по факту здесь позитива нет.

    Украина приближается к политической осени, которая, по многим прогнозам, будет неспокойной и "горячей"…

    – Выступления многих политиков сейчас звучат как начавшаяся предвыборная кампания. Хотя пока еще общество не разогрето. Сейчас люди, часть экспертного сообщества наблюдают, войдет ли страна в предвыборную кампанию и какие риски с этим связаны.

    Если мы говорим о парламентских выборах, если он состоятся, произойдет значительное переформатирование нынешнего парламента. А как вы думаете, этим депутатам, которые сейчас находятся у власти – это выгодно? Конечно, нет. Потому что больше половины из них будут иметь большие проблемы с получением депутатского мандата еще раз. Это касается и правящей партии, прежде всего. Да и оппозиционных сил. Потому что хоть они и имеют преимущество на Юго-Востоке, им нужно это преимущество закрепить электорально. А здесь, в условиях давления, когда не равны возможности ведения агитационной работы, при оказании физического, морального и информационного давления на людей, которые имеют другую точку зрения, говорить о демократических выборах на сегодняшний день не приходится.

    Флаг России
    REUTERS Sergei Karpukhin
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    Хотя, подчеркиваю, некий запрос на это (досрочные выборы – Ред.) в обществе есть. В этот запрос конвертируется неприятие того, что происходит в стране. Это связано опять-таки с кризисом отношений в правящей элите. Вы же видите, какой конфликт между людьми, которые представляют различные ветви власти, силовые  или административные структуры. Как раз эти люди будут максимально пытаться провести своих людей в парламент. А это обострит и без того сложную внутриполитическую ситуацию.

    В 2014 году было зачищено все, что связано с прошлой властью, сейчас идет дозачистка, попытка выжать представителей бизнеса, которые пытаются встроиться в разные политические проекты. Это мы наблюдаем.

    А что будет осенью? Да, можно попробовать обсуждать тему вхождения в избирательную кампанию. Но, на мой взгляд, это очень опасное мероприятие. Эти выборы сейчас невыгодны президенту. Да, мы видим, как зачищается политическое пространство, как союзник, кум-сват-брат, лишен украинского гражданства. А вы можете судить сами, что будет с людьми… Если так поступили с людьми, которые являлись сутью этой власти, что будут делать с оппонентами.

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    Если это (лишение гражданства) произошло с Михаилом Саакашвили – он массу вопросов решал для украинской власти, а что будет с людьми, которые не лояльны украинской власти? В любом случае, ситуация будет разогреваться. Сейчас пока  — небольшая летняя пауза, которая дала возможность чуть-чуть передохнуть. Но никуда не делась тревога, ожидания в целом — не очень оптимистические.

    Периодически в СМИ появляются довольно противоречивые данные рейтингов политиков и партий. Что вы можете сказать об уровне поддержки основных политических игроков?

    — Уровень поддержки президента, премьера и главы парламента на протяжении минувших 2-3 месяцев стабилен. Уровень поддержки у Петра Порошенко – 14-17%, если ссылаться на данные различных компаний.

    Если говорить об электоральных предпочтениях, то сейчас встречаются социологические исследования, где говорится, что если бы сейчас состоялись выборы в парламент, первое место заняла бы Юлия Тимошенко (и "Батькивщина"). А вот дальше, в зависимости от сроков проведения исследования, ситуация может меняться. То называют лидерами команду Рабиновича, то "Оппозиционный блок", относительный фаворит – Блок Петра Порошенко, Ляшко… Есть примерно 6 политических проектов, у которых сейчас — какие-то значимые политические позиции. У Тимошенко есть небольшой отрыв, особенно среди тех, кто точно определился, но со 2 по 6 место отрыв в 2-3%.

    Украина и Россия
    RIA News Михаил Климентьев
    Визы с РФ и запрет соцсетей. А что делать, если украинцы против?

    К ним может примкнуть Гриценко, другие политсилы, которые могут побороться за места в парламенте.

    Но всего основных игроков – шесть: "Батькивщина", Блок Петра Порошенко, "Оппозиционный блок", Мураев-Рабинович ("За жизнь"), Ляшко (Радикальная партия) и Садовый ("Самопомич"). 

    Да, готовность участвовать в выборах у украинцев стала чуть выше, проголосуют около 50%. Если сравнить с довоенным периодом, это достаточно невысокий показатель. И опять-таки, ожидания и реальное голосование, как правило, сейчас очень серьезно не совпадают. И мы должны понимать, что потенциал у людей, которые выступают против действующей власти, значительно выше. Просто сегодня есть большой процент людей, которые уходят от прямых ответов на вопросы — во время социологических исследований. Потенциал критического настроя достаточно высок.

    А насколько высок уровень политической апатии? Устали ли украинцы от политики, политиков, одних и тех же лиц?

    – Хорошая фраза – "От одних и тех же лиц". У нас практически перед каждыми выборами люди задавали вопрос: "А будут ли новые политические силы?" Послушайте, у нас страна уже полностью изменилась, значительно изменился парламент, пришли новые люди, новые политики. Чего мы еще ждем?

    По большому счету, есть запрос не на новые силы, а хотя бы на стабильное политическое существование ныне действующих политических проектов (не говорю уже о жизни).

    Приведу пример стремительной политической жизни и стремительной же политической кончины: "Народный фронт" Арсения Яценюка. Пожалуйста, создали проект под бывшего премьера, он получил формальное большинство в парламенте, через год его рейтинг — на уровне статистической погрешности. Даже сейчас социологи меряют рейтинг – там глубокая статистическая погрешность.

    Сейчас жизнь политических проектов в Украине очень коротка. Пока складывается такая ситуация в стране, вопрос о действиях демократических процедур во многом остается риторическим. Потому что условий для нормальной полноценной демократической жизни и особенно политического процесса в виде выборов сейчас в Украине нет.

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