Военные учения Украины и НАТО становятся все масштабнее - эксперт

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КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В Грузии завершились уже третьи международные военные учения "Нобл партнер-2017", что в переводе означает "Достойный партнер". В них участвовали около трех тысяч военных из восьми стран. Среди них — пять стран НАТО, а именно Великобритания, Германия, Словения, Турция и США, а также страны-партнеры Альянса — Грузия, Армения.

Участвовали и украинские военные, которые с бойцами других стран отрабатывали совместные действия, необходимые в кризисных ситуациях, обменялись опытом, а во время официальных церемоний чествовали минутой молчания память военных, погибших во время боевых действий и в международных миссиях. Военные учения "Достойный партнер" стартовали 30 июля и длились почти две недели.

Важность проведения подобных мероприятий в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Военные учения стали проводиться все чаще. В этом году уже были проведены большие учения "Морской щит", там были задействованы военные Румынии, Болгарии, Украины, Турции, США и других стран. После этого были учения "Си Бриз", которые тоже были самыми масштабными. Там участвовали около трех тысяч военных. И сейчас состоялись учения в Грузии. Это все свидетельствует, что НАТО, Украина, Грузия, Турция, обеспокоены тем, что происходит в Черноморском регионе из-за ситуации с агрессивным поведением России, поэтому такие учения стали проводиться чаще и будут продолжаться и в будущем, и они становятся все масштабнее", — пояснил эксперт.