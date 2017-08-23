Леонид Кравчук о 26-летней независимости Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В канун Дня Независимости первый президент Украины Леонид Кравчук провел в Киеве пресс-конференцию "Двадцать шесть лет спустя… Где Украина сегодня?". 83-летний политик по-прежнему активен в медиа-пространстве, дает интервью, комментарии, отмечается яркими заявлениями.

И на этот раз Кравчук не отказал себе в удовольствии от души высказаться. РИА Новости Украина собрало цитаты первого президента.

"Украина как государство уже состоялось".

"Политическая ситуация вокруг Украины не способствует строительству украинского государства. Да, на нашей стороне правда, Европа в целом, США".

"Если бы не было такого конфликта, может быть Запад бы еще долго нас не понимал, как понимает нас сейчас".

"За 26 лет мы выстояли, нас понимают и у нас есть возможность делать дальнейшие шаги".

"Есть проблемы, которые мы могли бы давно решить. Могли бы предотвратить (ситуацию) в Донбассе. Если бы мы точно проводили нашу внутреннюю политику и давали бы больше прав и возможностей регионам, а брали бы на себя только 3 вопроса – войско, международные отношения и безопасность".

"Мы отдали Крым легко, без сопротивления".

"Я думаю, что присутствие военных НАТО на Крещатике на День Независимости – это очень важный шаг к признанию украинской армии как готовой к сотрудничеству с НАТО. И как шаг в НАТО".

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"Я уверен, что без союза и без вступления в НАТО Украина, имея такую международную ситуацию и такого соседа, как Россия, мы выжить не сможем".

"Складывается впечатление, что на должности министров, вице-премьеров пришли люди, которые не представляют себе, что такое Украина".

"Бессмысленные приглашения в украинское правительство иностранцев. (…) Иностранцев можно приглашать только как советников".

"Все должны думать, как увеличить уровень интеллектуального развития в Украине".

"Минский процесс" не может закончить войну. (…) "Минский процесс" нужно оставить, но кардинально его изменить. (…) Европа не хочет брать на себя больше ответственности. Сейчас за все отвечаем мы, украинцы.

"Закончилась сказка, что мы не может без России. Живем, не пропадаем и будем жить".

"Давайте не допустим поворотов, разворотов (к России)".

"Революция была всего одна – в 1991 году. Когда изменилась форма собственности. Это основная характеристика любой революции. Когда собственность, система изменяется".

"Майдан оранжевый и Майдан достоинства – это не революция. Это переход власти от одной группы людей к другой, но вся основа сохранилась. Потому что ничего не изменилось в собственности".

"Помочь Украине может украинский народ. На выборах".

"Если бы мы руководствовались интересами детей, внуков и правнуков, думаю, мы бы не продавали голоса за гречку или бюллетень за 50 гривен".

"Кто бежит от выборов – тот будет бежать из Украины".