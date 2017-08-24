День Независимости в Ивано-Франковске: работники спиртзавода перекрыли улицу

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники спиртзавода в Ивано-Франковске "Княгинин" вышли в четверг на акцию протеста с требованием выплаты заработной платы, сообщил городской глава Руслан Марцинкив.

"На Галицкой возле моста работники Ивано-Франковского спиртзавода ограничивают движение транспорта. А все потому, что им не выплачивают заработную плату и пытаются объявить предприятие банкротом. Люди устали ждать выплат и взяли ситуацию в свои руки", — написал Марцинкив на своей странице в Facebook.

Facebook Руслана Марцинкива Протест сотрудников спиртзавода в Ивано-Франковске

Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу, заблокировав движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе Запорожской области предприниматели вышли на протест.