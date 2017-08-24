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    Общество

    День Независимости в Ивано-Франковске: работники спиртзавода перекрыли улицу

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    Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, работники спиртзавода в четверг заблокировали движение транспорта на одной из улиц города с требованием выплаты заработной платы.
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    Протест сотрудников спиртзавода в Ивано-Франковске
    Facebook Руслана Марцинкива

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники спиртзавода в Ивано-Франковске "Княгинин" вышли в четверг на акцию протеста с требованием выплаты заработной платы, сообщил городской глава Руслан Марцинкив. 

    "На Галицкой возле моста работники Ивано-Франковского спиртзавода ограничивают движение транспорта. А все потому, что им не выплачивают заработную плату и пытаются объявить предприятие банкротом. Люди устали ждать выплат и взяли ситуацию в свои руки", — написал Марцинкив на своей странице в Facebook.

    Facebook Руслана Марцинкива
    Протест сотрудников спиртзавода в Ивано-Франковске

    Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу, заблокировав движение транспорта.

    Ранее сообщалось, что в Мелитополе Запорожской области предприниматели вышли на протест.

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