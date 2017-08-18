Яценюк купил канал перед протестами на Майдане - СМИ

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк задекларировал опцион (предварительный договор) на покупку корпоративных прав канала "Эспрессо" незадолго до начала массовых акций протеста на Майдане в центре Киева в 2013 году, пишет издание "Страна".

Ранее в СМИ появилась информация, что Яценюк внес 42,6 тысячи гривен в уставной фонд компании "Астра финанс", на которую оформлена цифровая лицензия телеканала "Эспрессо". Таким образом, доля Яценюка составила 40%. Помимо Яценюка соучредителями телеканала являются жена главы МВД Украины Инна Авакова и жена депутата от партии "Народный фронт" Лариса Княжицкая, на них приходится по 30% доли компании.

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"В декларации Арсения Яценюка за 2016 год, которую он подавал после своего увольнения с поста премьер-министра, был указан опцион (предварительный договор) на покупку корпоративных прав на сумму 3 788 700 гривен у Княжицкой Ларисы Францевны", — пишет издание, уточнив, что речь идет о покупке именно телеканала "Эспрессо".

Скриншот из декларации Арсения Яценюка за 2016 год

Датой договора в декларации указано 20 ноября 2013 года. "Договор на будущую покупку доли телеканала Арсений Яценюк заключил перед началом "Евромайдана". 21 ноября начался Майдан, а 24 ноября вышел в эфир канал "Эспрессо", — отмечает СМИ.

Напомним, 21 ноября 2013 года Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС с целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности страны, более детального изучения и проработки комплекса мер. Кабмин Украины мотивировал свое решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. После этого на Майдане Незалежности собрались несколько десятков протестующих, к которым присоединились оппозиционные политики. Протест проходил мирно, однако через неделю ситуация изменилась, когда представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих.