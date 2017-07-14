Как могла "Стена" Яценюка "съесть" 100 миллионов?

Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Европейским вал" Яценюка опят приковал к себе всеобщее внимание. В ГПУ подозревают, что при строительстве "Стены" на границе с Россией разворовали 100 миллионов гривен. Но и это не финал истории: после того как в СМИ просочились фотографий, на которых соседи-россияне подпирают легендарную "Стену" досками со своей стороны, страсти по поводу мега-проекта Яценюка разгорелись с новой силой:

"За стену платили все Украинцы, а домик в Майами у одного"; "Типа непонятно было, для чего мутят тему стены?"; "Ах…какая у нас симпатичная новая власть! А это же только на одном заборе украли и всего за полтора года… Ну, и спрашивается, зачем им головная боль с какими-то реформами?" "Мы — последняя страна, в которой верят, что сетка рабица останавливает не только танки, но и ракеты, запущенные за тыщу км.", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook