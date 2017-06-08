В Луцке подожгли автомобиль нардепа от партии Яценюка

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Луцке сгорел автомобиль народного депутата Верховной Рады от партии экс-премьера Украины Арсения Яценюка "Народный фронт" Игоря Лапина, сообщают местные СМИ. Также информацию подтверждает сам депутат.

"Автомобиль официально задекларирован, им пользовались дети народного избранника. Кроме того, Игорь Лапин постоянно ездил на этом автомобиле в зону АТО", — сообщает "Волынское агентство расследований".

Игорь Лапин в Facebook Сгоревшее авто Игоря Лапина

По данным издания, на месте инцидента работают пожарные. Причина возгорания выясняется. Первоначально рассматривают версию поджога.

Сам депутат, который также является командиром роты в батальоне "Айдар", связывает происшествие с предстоящими выборами мэра Луцка.

"Выборы мэра Луцка скоро!!! Пока я в Киеве бью по взяточникам, провожу заседания по законопроектам, в Луцке титушки жгут авто моей семьи", — написал депутат в своем аккаунте в Facebook.

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Напомним, ранее депутат Черкасского областного совета от Партии ветеранов Афганистана Александр Рыбченко сбил на автомобиле человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения.