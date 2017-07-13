Депутаты просят на легендарную "Стену Яценюка" еще 300 млн грн

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Депутаты предлагают дополнительно выделить на развитие проекта "Стена" 300 миллионов гривен. Об этом говорится в изменениях к проекту бюджета 2017, пишет "УНН".

Согласно данным, при этом предлагается уменьшить расходы на пограничников на эту же сумму. Кроме этого парламентарии предлагают дополнительно выделить пограничникам 400 млн гривен на укрепление государственной границы в рамках реализации бюджетной программы по повышению обороноспособности и безопасности государства.

Отметим, что депутаты также предлагают увеличить расходы на социально-экономическое развитие регионов на 1 млрд гривен.

Напомним, в правоохранительном ведомстве предлагают отгородиться по государственной границе от России и Молдавии сеткой, построить огневые точки и инженерные конструкции и выделить на это больше денег. В целом, речь идет о почти 925 млн гривен. Выполнить такое укрепление границы в МВД предлагают до 2020 года.