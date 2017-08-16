КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк стал совладельцем телеканала "Эспрессо", свидетельствует информация в реестре юридических лиц.

По данным реестра, Яценюк внес 42,6 тысячи гривен в уставной фонд компании "Астра финанс", на которую оформлена цифровая лицензия телеканала. Таким образом, доля Яценюка составила 40%.

Помимо Яценюка соучредителями телеканала являются жена главы МВД Украины Инна Авакова и жена депутата от партии "Народный фронт" Лариса Княжицкая, на них приходится по 30% доли компании.

Телеканал "Эспрессо" был создан в 2013 году, тогда же начал тестовое вещание. Его основателями выступили жена депутата Рады Николая Княжицкого и главный редактор издания "Комментарии" Вадим Денисенко.

Ранее сообщалось, что сторона обвинения по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича планирует допросить на судебном заседании в качестве свидетеля бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.