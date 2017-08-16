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    Экономика

    Яценюк стал совладельцем телеканала

    (обновлено: )368
    По данным реестра юридических лиц, Арсений Яценюк внес 42,6 тысячи гривен в уставной фонд компании "Астра финанс", на которую оформлена цифровая лицензия телеканала. Таким образом, доля Яценюка составила 40%.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк стал совладельцем телеканала "Эспрессо", свидетельствует информация в реестре юридических лиц.

    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
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    По данным реестра, Яценюк внес 42,6 тысячи гривен в уставной фонд компании "Астра финанс", на которую оформлена цифровая лицензия телеканала. Таким образом, доля Яценюка составила 40%.

    Помимо Яценюка соучредителями телеканала являются жена главы МВД Украины Инна Авакова и жена депутата от партии "Народный фронт" Лариса Княжицкая, на них приходится по 30% доли компании.

    Телеканал "Эспрессо" был создан в 2013 году, тогда же начал тестовое вещание. Его основателями выступили жена депутата Рады Николая Княжицкого и главный редактор издания "Комментарии" Вадим Денисенко.

    Ранее сообщалось, что сторона обвинения по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича планирует допросить на судебном заседании в качестве свидетеля бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

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