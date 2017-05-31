Яценюк поставил себе в заслугу решение суда по "газовому спору"

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк высказал свое мнение относительно решения Стокгольмского арбитража по газовому спору НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома".

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж в среду, 31 мая, вынес следующее промежуточное решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

"Горжусь тем, что в 2014 году мы приняли правильное решение идти в Стокгольмский арбитраж. Почти трехлетняя битва с "Газпромом" закончилась победой справедливости и Украины", — написал Яценюк на своей странице в Facebook.

Вместе с тем экс-премьер подчеркнул, что "Нафтогаз" доказал правоту Украины, несмотря на противоречивые положения контракта.

"В нем намеренно было заложено много "серых нюансов". "Ранее мы приняли стратегическое решение и отказались от поставок газа напрямую из России. Кремль потерял возможность для шантажа и принуждения Украины к выполнению невыгодного контракта", — подчеркнул лидер "Народного фронта".

В дополнение к этому Яценюк добавил, что "правильные политические шаги, а сегодня и решение Стокгольмского арбитража, дают нам возможность не покупать лишние объемы газа по самой высокой в Европе цене".

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"Благодаря волевым решением нам удалось переломить ситуацию в нашу пользу. Это означает, что наша стратегия в отношении кремлевского "Газпрома" была правильной. Энергетическая независимость от России – это одна из ключевых предпосылок суверенитета Украины", — подытожил Яценюк.

Ранее решение по "газовому спору" прокомментировал президент Петр Порошенко.