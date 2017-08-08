наверх
08.08.201702:52
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Стена" Яценюка может задержать разве что бегущего зайца - Бойко

    (обновлено: )4101
    Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко напомним, что связи с проект "Стена" уже заведены ряд уголовных дел, первое из них - уже через четыре месяца после начала строительства.
    Юрий Бойко
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В условиях современной техники стена на границе между Украиной и Россией является бесполезной, считает сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

    Юрий Бойко о минских соглашениях по Донбассу. Видео
    Канал на Youtube 112 Украина
    Бойко о необходимости переформатировать минские соглашения

    В 2015 году правительство Украины утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен. Впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое. Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что в 2017 году может получить 19,5 миллиона долларов на реализацию "Стены".

    "Мы вообще считаем, что подобные сооружения в условиях, когда существует такая современная техника, они абсолютно бесполезны. Все участки, как в любом цивилизованном мире, можно просматривать с космоса, и все действия, для этого есть необходимая техника, и все, что происходит на границе, можно четко отслеживать через космические средства связи. Я говорю не о танках, а о людях, которые проходят, если они проходят", — цитирует Бойко сайт телеканала "112 Украина".

    Читайте также: Как могла "Стена" Яценюка "съесть" 100 миллионов?

    По его словам, "Стена" "может задержать разве что бегущего зайца или косулю". Он также напомнил, что в связи с проект уже заведены ряд уголовных дел, первое из них — уже через четыре месяца после начала строительства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожарный самолет ГСЧС Украины. Архивное фото
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    На месте стрельбы в Днепре
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого