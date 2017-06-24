Музей Евромайдана разместят в киевском Доме профсоюзов

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Под музей Революции достоинства планируется выделить две комнаты в реконструируемом после пожара во время Евромайдана Доме профсоюзов в центре Киева, сообщил министр культуры Евгений Нищук.

"Сейчас в Доме профсоюзов идет полностью расчистка, идут внутри объемные работы. Никаких надстроек не предвидится, идет достаточно грамотная работа. Принято решение президентом Украины о том, что сам Мемориальный комплекс будет на аллее Герои Небесной сотни, но именно в профсоюзов, как в центре, долгое время был центром, нельзя, чтобы там не было никакого упоминания. В инвестплане самой реконструкции Дома профсоюзов выделили две комнаты, около 120 кв м, где создадут интерактивные комнаты, как мемориал Революции достоинства", — сообщил Нищук в эфире "5 канала".

Ранее сообщалось, что в Доме Профсоюзов восстанавливают металлический каркас.

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