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    Музей Евромайдана разместят в киевском Доме профсоюзов

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (601)

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    По словам министра культуры Украины Евгений Нищука, в плане реконструкции Дома профсоюзов выделили две комнаты, "около 120 кв м, где создадут интерактивные комнаты, как мемориал Революции достоинства".
    Дом Профсоюзов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Под музей Революции достоинства планируется выделить две комнаты в реконструируемом после пожара во время Евромайдана Доме профсоюзов в центре Киева, сообщил министр культуры Евгений Нищук.

    Реконструкция Дома профсоюзов в Киеве
    Украинское фото
    Реконструкция Дома профсоюзов в Киеве

    "Сейчас в Доме профсоюзов идет полностью расчистка, идут внутри объемные работы. Никаких надстроек не предвидится, идет достаточно грамотная работа. Принято решение президентом Украины о том, что сам Мемориальный комплекс будет на аллее Герои Небесной сотни, но именно в профсоюзов, как в центре, долгое время был центром, нельзя, чтобы там не было никакого упоминания. В инвестплане самой реконструкции Дома профсоюзов выделили две комнаты, около 120 кв м, где создадут интерактивные комнаты, как мемориал Революции достоинства", — сообщил Нищук в эфире "5 канала".

    Ранее сообщалось, что в Доме Профсоюзов восстанавливают металлический каркас. 

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    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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