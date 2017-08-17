"Не мешайте работать". В Мелитополе предприниматели вышли на протест

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Около 30 человек утром в четверг проводят митинг у здания Мелитопольской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Запорожской области, предприниматели-производственники выступают против блокировки накладных, не отвечающих критериям рисковости.

Протестующие держат в руках плакаты "Не мешайте работать", "Мы за честные налоги", "Нет блокировкам".

Проблема возникла в июле, когда накладные стали блокировать автоматически, из-за чего предприниматели были вынуждены останавливать сделки.

"Есть определенные критерии, по которым накладные попадают в группу риска. Они блокируются и не возвращается НДС, который был уплачен ранее. Страдают производственники, они не могут работать", — цитирует издание MB предпринимателя Андрея Малакова.

mv.org.ua Протест предпринимателей в Мелитополе 17 августа 2017

Как отмечает другой предприниматель Алексей Симоненко, налоговая не понимает, что "сырье может заходить с одним кодом, а продукция выходить с другим", а из-за возникших проблем предприятия не могут работать с начала июля.

"Более того, этих кодов может быть и пять, и десять, чтобы потом вышла готовая продукция с одним кодом. Налоговики этому удивляются. Не понятно вообще, по каким критериям определяется группа риска, информации ноль. В налоговой была встреча с предпринимателями по этому поводу. Говорили много, но это общие слова", — заявил он.

По данным издания, к протестующим вышел начальник Мелитопольской ОГНИ Валерий Литинский. Он предложил обсудить сложившуюся ситуацию в более спокойной обстановке. Производственники проследовали за ним в здание налоговой инспекции.