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    В столице Виргинии запретил протесты у памятника генералу Ли

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    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (39)

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    В указе губернатора американского штата отмечается, что действующие правила проведения демонстраций не могут обеспечить безопасность в районе расположения памятника.
    Акция Против ненависти в поддержку Шарлоттсвилля
    ZACH GIBSON / AFP

    КИЕВ, 19 авг – РИА Новости Украина. Губернатор Виргинии Терри Макалиф, где в минувшие выходные прошли масштабные столкновения между правыми и левыми радикалами, запретил проведение митингов и демонстраций у памятника генералу Роберту Ли в столице штата Ричмонде, соответствующий указ опубликован на сайте губернатора.

    Столкновения в Виргинии
    @ACLUVA
    Шарлоттсвилль — новая горячая точка на карте США

    В субботу, 12 августа, 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.

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    "Как следствие этой трагедии несколько групп запросили разрешение на проведение подобных акций у памятника (генералу) Ли в Ричмонде. Федеральные и местные власти должны действовать на опережение этой проблемы, чтобы мы могли обеспечить необходимую юридическую защиту мирных демонстраций, не подвергая риску граждан и их собственность", — заявил губернатор в связи с подписанием указа, временно запрещающего выдачу разрешений и запрещающий демонстрации у памятника генералу Ли до утверждения и введения новых правил.

    Губернатор отметил, что указ не нарушает поправку конституции о свободе выражения и является лишь временной мерой для того, чтобы избежать повторения событий в Шарлоттсвилле.

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    Согласно тексту указа, действующие правила проведения демонстраций не могут обеспечить безопасность в районе расположения памятника. В соответствии с этими правилами, протестовать у памятника могут до пяти тысяч человек с рассвета до 23 часов. Эти нормы, как говорится в указе, "давно требуют пересмотра".

    Ранее мэр Сиэтла призвал снести в городе памятники Ленину и конфедератам. 

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