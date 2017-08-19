В столице Виргинии запретил протесты у памятника генералу Ли

ZACH GIBSON / AFP

КИЕВ, 19 авг – РИА Новости Украина. Губернатор Виргинии Терри Макалиф, где в минувшие выходные прошли масштабные столкновения между правыми и левыми радикалами, запретил проведение митингов и демонстраций у памятника генералу Роберту Ли в столице штата Ричмонде, соответствующий указ опубликован на сайте губернатора.

В субботу, 12 августа, 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.

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"Как следствие этой трагедии несколько групп запросили разрешение на проведение подобных акций у памятника (генералу) Ли в Ричмонде. Федеральные и местные власти должны действовать на опережение этой проблемы, чтобы мы могли обеспечить необходимую юридическую защиту мирных демонстраций, не подвергая риску граждан и их собственность", — заявил губернатор в связи с подписанием указа, временно запрещающего выдачу разрешений и запрещающий демонстрации у памятника генералу Ли до утверждения и введения новых правил.

Губернатор отметил, что указ не нарушает поправку конституции о свободе выражения и является лишь временной мерой для того, чтобы избежать повторения событий в Шарлоттсвилле.

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Согласно тексту указа, действующие правила проведения демонстраций не могут обеспечить безопасность в районе расположения памятника. В соответствии с этими правилами, протестовать у памятника могут до пяти тысяч человек с рассвета до 23 часов. Эти нормы, как говорится в указе, "давно требуют пересмотра".

Ранее мэр Сиэтла призвал снести в городе памятники Ленину и конфедератам.