Запрет в Украине георгиевской ленты: охота на пенсионеров

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Кого поймали

Закон о запрете георгиевской ленты в Украине уже приносит свои "плоды". За первые два месяца лета наказание понесли четыре человека. Самое суровое – 30 дней исправительных работ.

Среди последних случаев — задержание пенсионера в Днепре.

Как рассказали правоохранители, 66-летний пенсионер распространял листовки с георгиевской ленточкой в одном из супермаркетов.

Самодельная листовка с лентой появлялась в отделе сладостей рядом с конфетами Roshen. В тексте предупреждалось, что, покупая эти конфеты, "они оплачивают убийства граждан Украины, которые не подчинились неонацистской хунте".

Задержанного доставили в участок и составили протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты) и ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Ему грозит штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов (850–2550 грн).

Перед этим нарушителей задержали в Винницкой области, а также в Днепропетровской и Запорожской.

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По состоянию на 18 июля были составлены и направлены в суд два админпротокола в Винницкой области, один в Днепропетровской области и еще один в Запорожской области.

"По состоянию на 18 июля были составлены и направлены в суд 2 админпротокола в Винницкой области, 1 — в Днепропетровской области и 1 — в Запорожской области. К административной ответственности были привлечены 4 лица, в частности, одного в Винницкой области суд приговорил к общественным работам на 30 суток", — говорится в ответе Нацполиции на запрос "Украинских новостей".

22 июня в Днепре оштрафовали старушку за георгиевскую ленту на "антифашистском марше".

"Во время массового мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби, у женщины изъята георгиевская ленточка. Полицейские на месте составили административный протокол", — сообщали в полиции.

Отмечалось, что административный протокол составлен по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты).

Скандальный закон

Напомним, закон о запрете георгиевских лент вступил в силу в Украине 15 июня 2017 года.

Согласно закону, за публичную демонстрацию или ношение ленты предусмотрено наказание в виде 50-150 необлагаемых минимумов (850-2550 гривен).

В случае повторного проступка в течение года — от 150 до 300 необлагаемых минимумов (2550-5100 гривен) и административный арест на срок до 15 суток.

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Документ предусматривает исключение лишь для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

Также не запрещено изображение георгиевской ленты на надгробных сооружениях, расположенных на территории мест захоронений, в частных коллекциях и частных архивных собраниях, в пособиях и учебниках, на документах, принятых или изданных до 1991 года, в экспозициях музеев, тематических выставках, а также библиотечных фондах на различных носителях информации.

Cпустя 70 лет после окончания Великой Отечественной войны георгиевская лента из символа воинской славы превратилась в символ раздора.

После того как георгиевская лента стала одним из атрибутов ополченцев на востоке Украины, она все чаще становится причиной драк и конфликтов.

В частности, в мае 2017 года столкновения произошли в Мелитополе, Запорожье, Днепре.

В 2014 году в Киеве впервые на официальных мероприятиях стали использовать как символ Победы красный мак вместо георгиевской ленты.

По материалам из открытых источников интернет