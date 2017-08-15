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15.08.201710:32
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    В США протестующие снесли памятник войскам Конфедерации

    (обновлено: )10210
    Участники акции протеста, прошедшей в городе Дурэм (штат Северная Каролина), опрокинули памятник войскам Конфедерации. Они выступали против расизма и фашизма.
    facebook.com/stacy.b.murphy

    Как сообщает местный телеканал WNCN, участники акции выступали против расизма и фашизма. В частности, они скандировали: "Нет Ку-клукс-клану! Нет фашизму!". После этого несколько человек повалили статую с помощью каната.

    Столкновения в Виргинии
    @ACLUVA
    Шарлоттсвилль — новая горячая точка на карте США

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    Статуя солдата времен Гражданской войны в США стояла перед зданием местного муниципалитета. Она была установлена в 1924 году, на ней было написано "Конфедеративные штаты Америки".

    "Такие памятники стоят по всей стране, их нужно убрать", — сказал организатор акции Лон Трэн.

    Данная акция прошла после манифестации в городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния) в минувшие выходные.

    ​В субботу, 12 августа, 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.

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