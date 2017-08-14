США охватили акции "Против ненависти" в поддержку Шарлоттсвилля

ZACH GIBSON / AFP

РИА Новости Украина

Акции антифашистских организаций прошли в воскресенье в ряде городов США в знак солидарности с идейными сторонниками в городе Шарлоттсвилле в Виргинии, где в субботу произошли столкновения с ультраправыми.

В результате инцидентов в Шарлоттсвилле погиб один человек и пострадали еще 34. В частности, автомобиль протаранил группу антифашистов. Еще двое сотрудников полиции погибли в результате крушения вертолета в районе города, пишут РИА Новости.

Акции солидарности прошли, в частности, в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Сиэтл (штат Вашингтон), Атланта (Джорджия), Денвер (Колорадо). Их участники выступали с осуждением акций праворадикальных групп и требовали от президента США Дональда Трампа осудить их деятельность. В ряде случаев протестующие требовали убрать памятники героям Гражданской войны со стороны конфедератов.

В частности, в Нью-Йорке протестующие несколькими группами прошли маршем к Trump Tower, где провели пикет с требованиями к президенту.

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На видеозаписях, опубликованных участниками акции в Сиэтле, слышно, как они скандируют "Мы вместе с Шарлоттсвиллем". Демонстранты несли полотнище в виде огромной копии Декларации независимости США с тысячами подписей участников. Многие также несли красные флаги – символ социалистов. Однако акция не обошлась без конфронтации с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ, дубинки и свето-шумовые гранаты. О том, сколько человек пострадали при столкновениях, не сообщается.

Joshua Lott / AFP Акция "Против ненависти" в поддержку Шарлоттсвилля

В Атланте акция прошла спокойнее: демонстранты несли плакаты с надписями: "Мы не боимся" и "Вот как выглядит демократия". "Ненависть в Америке – это не то, что нужно Америке", — заявил в интервью телекомпании Fox News один из участников марша.

Сторонники ультраправых организаций протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" в Шарлоттсвилле памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.

Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

ZACH GIBSON / AFP Акция "Против ненависти" в поддержку Шарлоттсвилля

Ранее ряд политиков в США уже подвергли Трампа серьезной критике за то, что он сказал, а точнее, не сказал о событиях в Шарлоттсвилле. Президент хотя и осудил "в самых решительных выражениях" столкновения в городе, но не стал употреблять выражений "доморощенный терроризм", на чем настаивают многие демократы и противники ультраправых. Кроме того, глава государства заявил, что осуждает насилие "со всех сторон", тогда как его оппоненты настаивают, что насилие исходит именно от праворадикальных активистов. Вся эта ситуация дает политическим противникам Трампа повод вновь обвинить его в симпатиях к неонацистам, Ку-клукс-клану и белым супремасистам.