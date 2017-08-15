Врезавшийся в толпу людей в Шарлоттсвилле водитель избивал свою мать

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Водитель, врезавшийся в толпу людей во время протестов в городе Шарлоттсвилл в американском штате Виргиния, ранее обвинялся в угрозах своей матери и нанесении ей побоев, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Американец Джеймс Алекс Филдс-младший был задержан в связи с наездом автомобиля на противников акции ультраправых в Шарлоттсвилле в субботу, 12 августа. В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.

По данным полицейского отдела в штате Кентукки, мать Филдса Саманта Блум сообщила полиции в 2011 году, что ее сын "стоял позади нее" с ножом. По ее словам, также в 2010 году Филдс ударил ее по голове и запер в ванной комнате после того, как она запретила ему играть в видеоигры. Она добавила, что ее сын принимал лекарства для контроля гнева. Сама Блум передвигается на инвалидной коляске.

Бывший учитель молодого человека Дерек Веймер заявил, что у Филдса ранее была диагностирована шизофрения, и ему выписали лекарства.

Ранее сообщалось, что, по словам Веймера, Филдс-младший разделял идеи нацистов и был восхищен Адольфом Гитлером.

Смотрите также: Появились шокирующие видео наезда автомобиля на толпу в Виргинии

В субботу 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.