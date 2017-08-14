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    "Правосудие свершится". Трамп выступил с заявлением из-за трагедии в Шарлоттсвилле

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    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (26)

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    Американский президент осуждает "в самых решительных выражениях это вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия", которое имело место в Шарлоттсвилле. Он пообещал привлечь всех виновных к ответственности.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Все виновные в насилии в американском Шарлоттсвилле будут привлечены к ответственности, заявил президент США Дональд Трамп.

    "Любой, кто совершал криминальные деяния в эти выходные, связанные с насилием на почве расизма, будет привлечен к ответственности, и правосудие свершится", — заявил Трамп, выступая со специальным заявлением в Белом доме.

    Столкновения в Виргинии
    @ACLUVA
    Шарлоттсвилль — новая горячая точка на карте США

    Он напомнил, что Минюст США уже начал расследование трагедии в Шарлоттсвилле.

    В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек, пострадали еще 34. Двое полицейских погибли при крушении вертолета, участвовавшего в обеспечении безопасности в городе. 

    Политические оппоненты критикуют Трампа за то, что он, по их мнению, недостаточно осудил ультраправых.

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    Трамп также сообщил, что встретился в понедельник с главой Минюста Джеффом Сешнсом и директором ФБР Кристофером Рэем и обсудил с ними ситуацию в Шарлоттсвилле.

    "Как я и говорил в субботу, мы осуждаем в самых решительных выражениях это вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия. Ему нет места в Америке. И, как я и говорил раньше, независимо от цвета кожи мы все живем по одним законам, и мы все салютуем одному великому флагу, и мы все созданы одним Создателем", — добавил президент.

    Беспилотник снял наезд на толпу людей в Шарлоттсвилле. Видео
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    Беспилотник снял наезд на толпу людей в Шарлоттсвилле

    "Когда я был кандидатом (в президенты), я обещал восстановить закон и порядок в нашей стране, и федеральные правоохранительные органы выполняют это обещание. Мы не пожалеем никаких ресурсов в (этой) борьбе, чтобы любой американский ребенок рос свободным от насилия и страха. Мы защитим и охраним священные права всех американцев и будем работать все вместе, чтобы любой гражданин этой благословенной земли мог следовать своей мечте, своему сердцу и выражать любовь и радость своей души", — добавил глава государства.

    Напомним, Трамп первоначально осудил насилие "со многих сторон", за что подвергся критике. Белый дом заявил впоследствии, что Трамп осуждает ультраправых.

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