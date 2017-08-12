Столкновения в Виргинии. Власти сообщили о первой жертве

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Один человек погиб в результате столкновений в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, где второй день проходят акции ультраправых и их противников, сообщил мэр города Майк Зигнер.

"Я убит новостью, что здесь (в городе – ред.) погиб человек. Я призываю всех людей доброй воли – идите по домам", — написал Зигнер в Twitter без каких-либо подробностей.

В социальных сетях появились сообщения о том, что скончалась женщина.

Администрация США осуждает насилие во время столкновений в городе Шарлоттсвилле в Виргинии, где погиб один человек и пострадали еще восемь, заявил президент Дональд Трамп.

"Мы внимательно следим за ужасными событиями, которые разворачиваются в Шарлоттсвилле в Виргинии. Мы осуждаем в самых жестких выражениях это вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон", — заявил Трамп, выступая с обращением.

In photos: Violence erupts at a white nationalist rally in #Charlottesville, Virginia https://t.co/fR4Ypbm34U pic.twitter.com/oZ7ZhtMo8A — CNN International (@cnni) August 12, 2017

Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. Сообщалось, что пострадали шесть человек. На фото очевидцев было видно, что среди пострадавших есть женщина, которую госпитализировали.

Ранее в американском штате Виргиния был введен режим чрезвычайного положения из-за столкновений с участием ультраправых в городе Шарлоттсвилл. По меньшей мере восемь человек пострадали в результате столкновений с ультраправыми в городе Шарлоттсвилл (штат Виргиния), сообщили в местной полиции.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".