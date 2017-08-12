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    Столкновения в Виргинии. Власти сообщили о первой жертве

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    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (5)

    (обновлено: )7910
    Администрация США осуждает насилие во время столкновений в городе Шарлоттсвилле в Виргинии, где погиб один человек и пострадали еще восемь, заявил президент Дональд Трамп.
    Столкновения в Виргинии
    @ACLUVA

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Один человек погиб в результате столкновений в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, где второй день проходят акции ультраправых и их противников, сообщил мэр города Майк Зигнер.

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    "Я убит новостью, что здесь (в городе – ред.) погиб человек. Я призываю всех людей доброй воли – идите по домам", — написал Зигнер в Twitter без каких-либо подробностей.

    В социальных сетях появились сообщения о том, что скончалась женщина.

    Администрация США осуждает насилие во время столкновений в городе Шарлоттсвилле в Виргинии, где погиб один человек и пострадали еще восемь, заявил президент Дональд Трамп. 

    "Мы внимательно следим за ужасными событиями, которые разворачиваются в Шарлоттсвилле в Виргинии. Мы осуждаем в самых жестких выражениях это вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон", — заявил Трамп, выступая с обращением.

    Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. Сообщалось, что пострадали шесть человек. На фото очевидцев было видно, что среди пострадавших есть женщина, которую госпитализировали.

    Ранее в американском штате Виргиния был введен режим чрезвычайного положения из-за столкновений с участием ультраправых в городе Шарлоттсвилл. По меньшей мере восемь человек пострадали в результате столкновений с ультраправыми в городе Шарлоттсвилл (штат Виргиния), сообщили в местной полиции.

    Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

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