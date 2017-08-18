Мэр Сиэтла призвал снести в городе памятники Ленину и конфедератам

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Мэр американского Сиэтла (штат Вашингтон) Эд Мюррей высказался за то, чтобы убрать из города памятник Владимиру Ленину, а также мемориал солдатам Конфедерации.

Мэр выступил с заявлением о "символах ненависти, расизма и насилия", и высказался за то, чтобы убрать эти символы.

"Это включает и мемориалы конфедератов, и статуи, идеализирующие основателя авторитарного советского режима… Я считаю, что мемориал (солдатам Конфедерации) на кладбище Lake View и статуя Ленина в (районе) Фримонт нужно убрать", — заявил Мюррей.

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"Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны делать идолов из тех, кто совершал жестокость и пытался разделить нас на основе того, какие мы и откуда мы", — говорится в заявлении.

В офисе мэра РИА Новости пояснили, что указанные памятники находятся в частной собственности. Таким образом, заявление градоначальника — его позиция по этому вопросу, а не окончательное решение.

Кладбище Lake View является частным, а статуей Ленина (работы Эмиля Венкова) владеет семья Льюиса Карпентера, который привез ее из словацкого Попрада, взяв кредит и выкупив у властей страны. Пятиметровый памятник весом более семи тонн стоит в Сиэтле уже более 20 лет, и, согласно туристическому порталу Фримонта, продается.

В среду автор книги "Граждане за Трампа" Джек Пособик разместил в Twitter видео, на котором сторонники президента США Дональда Трампа, многие — в красных кепках с его слоганом "Сделаем Америку снова великой", вышли с плакатами к памятнику Ленина и требовали его сноса.

Кампания по сносу памятников конфедератам, выступавшим за сохранение рабства в годы Гражданской войны в США в 1861-65 годах, возобновилась в США после событий в городе Шарлоттсвилль.

В субботу, 12 августа, 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.