наверх
18.08.201705:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мэр Сиэтла призвал снести в городе памятники Ленину и конфедератам

    Тема:

    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (38)

    (обновлено: )53
    Эд Мюррей выступил с заявлением о "символах ненависти, расизма и насилия", и высказался за то, чтобы убрать эти символы из Сиэтла.
    Ночной Сиэтл
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Мэр американского Сиэтла (штат Вашингтон) Эд Мюррей высказался за то, чтобы убрать из города памятник Владимиру Ленину, а также мемориал солдатам Конфедерации.

    Мэр выступил с заявлением о "символах ненависти, расизма и насилия", и высказался за то, чтобы убрать эти символы.

    Столкновения в Виргинии
    @ACLUVA
    Шарлоттсвилль — новая горячая точка на карте США

    "Это включает и мемориалы конфедератов, и статуи, идеализирующие основателя авторитарного советского режима… Я считаю, что мемориал (солдатам Конфедерации) на кладбище Lake View и статуя Ленина в (районе) Фримонт нужно убрать", — заявил Мюррей.

    Читайте также: Запрет в Украине георгиевской ленты: охота на пенсионеров

    "Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны делать идолов из тех, кто совершал жестокость и пытался разделить нас на основе того, какие мы и откуда мы", — говорится в заявлении.

    В офисе мэра РИА Новости пояснили, что указанные памятники находятся в частной собственности. Таким образом, заявление градоначальника — его позиция по этому вопросу, а не окончательное решение.

    Кладбище Lake View является частным, а статуей Ленина (работы Эмиля Венкова) владеет семья Льюиса Карпентера, который привез ее из словацкого Попрада, взяв кредит и выкупив у властей страны. Пятиметровый памятник весом более семи тонн стоит в Сиэтле уже более 20 лет, и, согласно туристическому порталу Фримонта, продается.

    Памятник Ленину в Одесской области
    Канал RT на Youtube
    Распиленный памятник Ленину в Одесской области

    В среду автор книги "Граждане за Трампа" Джек Пособик разместил в Twitter видео, на котором сторонники президента США Дональда Трампа, многие — в красных кепках с его слоганом "Сделаем Америку снова великой", вышли с плакатами к памятнику Ленина и требовали его сноса.

    Кампания по сносу памятников конфедератам, выступавшим за сохранение рабства в годы Гражданской войны в США в 1861-65 годах, возобновилась в США после событий в городе Шарлоттсвилль.

    В субботу, 12 августа, 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Теракт в центре Барселоны. Спецоперация полиции
    Теракт в Барселоне
    Джеймс Мэттис
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Вирус Коксаки
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину