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    В штате Виргиния объявлен режим ЧС после столкновений с ультраправыми

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    Как сообщает полиция города, решение властей позволяет им "запросить дополнительные ресурсы при необходимости для реагирования на продолжающиеся события", которые продолжаются в центре Шарлоттсвилла.
    Марш ультраправых в городе Шарлоттсвилл, штат Виргиния
    CNN

    КИЕВ, 10 авг – РИА Новости Украина. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в американском штате Виргиния в США из-за столкновений с ультраправыми в городе Шарлоттсвилл, сообщил в своем Twitter губернатор штата Терри Маккалиф.

    Режим ЧС в связи с проведением акции сторонников ультраправых организаций под девизами "Объединим правых" и "Жизни белых имеют значение" (по аналогии с известным движением афроамериканцев "Жизни черных имеют значение"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Известно о нескольких пострадавших, в частности власти города сообщают, что два человека получили небольшие травмы.

    Как уточняет полиция города, решение властей позволяет им "запросить дополнительные ресурсы при необходимости для реагирования на продолжающиеся события", которые продолжаются в центре Шарлоттсвилла.

    Полиция уже потребовала от митингующих освободить "Парк эмансипации", поскольку акция не разрешена властями, и приступила к их вытеснению с этой территории.

    Напомним, ранее арабы-мусульмане, не согласные с новыми мерами безопасности на иерусалимской Храмовой горе, провели во вторник молитву на улицах Старого города, переросшую в стычки с израильскими полицейскими.

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