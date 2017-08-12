В штате Виргиния объявлен режим ЧС после столкновений с ультраправыми

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости Украина. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в американском штате Виргиния в США из-за столкновений с ультраправыми в городе Шарлоттсвилл, сообщил в своем Twitter губернатор штата Терри Маккалиф.

Governor McAuliffe has declared a state of emergency to aid state response to violence at Alt-Right rally in Charlottesville — Terry McAuliffe (@GovernorVA) 12 августа 2017 г.

Режим ЧС в связи с проведением акции сторонников ультраправых организаций под девизами "Объединим правых" и "Жизни белых имеют значение" (по аналогии с известным движением афроамериканцев "Жизни черных имеют значение"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Известно о нескольких пострадавших, в частности власти города сообщают, что два человека получили небольшие травмы.

Arrests are being made following declaration of unlawful assembly at Emancipation Park in Charlottesville. #cvilleaug12 pic.twitter.com/6XAn1hYLAS — VA State Police (@VSPPIO) 12 августа 2017 г.

Как уточняет полиция города, решение властей позволяет им "запросить дополнительные ресурсы при необходимости для реагирования на продолжающиеся события", которые продолжаются в центре Шарлоттсвилла.

Полиция уже потребовала от митингующих освободить "Парк эмансипации", поскольку акция не разрешена властями, и приступила к их вытеснению с этой территории.

Напомним, ранее арабы-мусульмане, не согласные с новыми мерами безопасности на иерусалимской Храмовой горе, провели во вторник молитву на улицах Старого города, переросшую в стычки с израильскими полицейскими.