О чем пишут в мире: Испания под прицелом террористов, Бостон протестует

Josep LAGO / AFP

РИА Новости Украина

Испания "под прицелом" террористов

Теракты в Барселоне и Камбрильсе, унесшие жизни 14 человек, продолжают занимать центральное место на первых полосах европейских изданий. В частности французские СМИ отмечают, что Испания давно находится "под прицелом" террористической группировки ИГ.

Как пишет Figaro, по подсчетам профессора университета Севильи Мануэля Торреса, в 2016 году в сообщениях ИГ Испания упоминается почти 33 раза. В 2014 году это число не превышало 10.

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Представитель испанского исследовательского центра Real Instituto Elcano Фернандо Рейнарес в интервью газете Monde подчеркнул, что Каталония в целом и Барселона в частности всегда занимала важное место в развитии испанского джихадизма. "Между 2013 и 2016 годами четверть подозреваемых в терроризме были задержаны в провинции Барселона", — уточнил Рейнарес.

По словам эксперта, именно в Камбрильсе за два месяца до терактов 11 сентября был окончательно подготовлен план атаки, а "в 2003 году при раскрытии ячейки джихадистов были обнаружены мобильные телефоны, похожие на те, что использовались (годом позже) во время терактов в Мадриде". По мнению Рейнареса, часть местного населения не желает признавать наличие проблемы безопасности.

"В Каталонии некоторые слои населения понимают угрозу джихадистского терроризма, однако другие, поглощенные поисками идентичности, не хотят видеть, что речь идет о проблеме безопасности", — заключил эксперт.

Газета Express, в свою очередь, добавляет, что спустя два дня после теракта в соцсетях растет недовольство отсутствием на улицах Барселоны дорожных ограждений. Местные власти не согласны с общественным недовольством и считают, что террористы, "хотевшие убивать", нашли бы способ осуществить атаку, даже если бы пешеходная зона Рамбла была отделена от проезжей части специальными ограждениями, пишет издание.

Бостон против ультраправых

Массовая акция протеста против ультраправых, прошедшая в американском Бостоне спустя неделю после трагических событий в Шарлоттсвилле, где в результате столкновений ультраправых и их противников погиб один человек и пострадали более трех десятков, также занимает важное место на передовицах западных СМИ.

Данная акция была организована в ответ на решение крайне правых провести в городе митинг под лозунгом борьбы за свободу слова в США. "В городе, преисполненном расистским прошлым, десятки тысяч протестантов собрались в субботу, чтобы решительно осудить расизм, антисемитизм и религиозный фанатизм",- пишет издание Boston Globe.

Газета отмечает, что в целом демонстрация носила мирный характер.

Washington Post добавляет, что "горстка" ультраправых, пришедших на митинг "свободы слова", была вынуждена завершить свое мероприятие, даже не произнеся запланированных речей.

Газета Monde, в свою очередь, пишет, что в этот раз американский президент Дональд Трамп, раскритикованный на прошлой неделе за неоднозначное отношение к событиям в Шарлоттсвилле, отреагировал "примирительно", поддержав антирасистов и осудив фанатизм и ненависть.

"Возмутительный процесс" против писателя

Немецкие СМИ активно обсуждают инцидент с задержанием по линии Интерпола немецкого писателя Догана Аханлы в Испании. Немецкий писатель турецкого происхождения был задержан в субботу в Гранаде, где он проводил свой отпуск, по запросу Анкары.

Адвокат Аханлы рассказал газете Sueddeutsche Zeitung, что он был чрезвычайно удивлен произошедшим, поскольку ничто не предвещало такого поворота событий. При этом остается неясным, что именно послужило основанием для задержания. По данным юриста, причиной могло стать уголовное дело, возбужденное в Турции и, предположительно, политически обусловленное.

В настоящий момент испанские власти должны решить вопрос об экстрадиции Аханлы в Турцию. Глава германского МИД Зигмар Габриэль лично включился в решение этого дела: посольство ФРГ в Мадриде от его имени попросило правительство страны отказаться от выдачи писателя. Сам министр позвонил своему испанскому коллеге Альфонсо Дастису.

Возмущение других немецких политиков не заставило себя ждать. С осуждением выступили глава СДПГ и кандидат в канцлеры Германии Мартин Шульц, сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Зеленые" Джем Оздемир и депутат бундестага от "Зеленых" Фолькер Бек. Шульц, в частности, заявил, что поведение турецкого президента стало "параноидальным", а сам процесс против Аханлы он назвал "возмутительным".

Аттракцион в небесах

Пассажирам лоукостера Jet2, направлявшегося из Испании в Великобританию, довелось испытать на себе сопровождение французского истребителя. "Он был так близко, что я могла разглядеть надпись на нем", — рассказала газете Independent одна из женщин, находившихся на борту.

Кому-то удалось сделать фото истребителя из иллюминатора.

"Это было смесью восторга от того, как близко можно было увидеть истребитель, и ужаса от ощущения, будто бы нас собираются сбить", — продолжила пассажирка.

Сообщается, что французский военный самолет сопровождал пассажирское судно в течение 15 минут.

"Мы ожидаем разъяснений от французского управления воздушным движением, почему военная авиация сопровождала наш самолет", — заявил представитель Jet2.