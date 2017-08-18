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    Политика

    Визит Путина в Крым. Украина передала Москве ноту протеста

    (обновлено: )12104
    В сообщении отечественного МИД отмечается, что украинская сторона считает визит Владимира Путина в Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в российский МИД по поводу визита президента России Владимира Путина в Севастополь.

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    Путин в пятницу находится с рабочей поездкой в Севастополе.

    "Украинская сторона считает упомянутый визит… грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины… Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", — говорится в сообщении на сайте МИД.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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