Визит Путина в Крым. Украина передала Москве ноту протеста

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в российский МИД по поводу визита президента России Владимира Путина в Севастополь.

Путин в пятницу находится с рабочей поездкой в Севастополе.

"Украинская сторона считает упомянутый визит… грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины… Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", — говорится в сообщении на сайте МИД.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.