Техника парада. Показывать на самом деле нечего, одно старье - Жданов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что украинские власти постоянно рассказывают о расставании с пережитками советского прошлого, сами не брезгуют пользоваться атрибутами из СССР. Один из них — военный парад, который на День независимости пройдет на Крещатике в Киеве.

В этом году парад будет не таким помпезным, как в прошлом, – на центральную улицу не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра. Выставка военной техники и вооружения "Мощь непокоренных" будет работать с 22 по 27 августа от улицы Институтской до Европейской площади.

Тем не менее, как утверждает военный эксперт Олег Жданов, киевляне и гости столицы вряд ли увидят что-то новое.

"Очень обидно, что за три с половиной года на Крещатике нет фактически ни одного отечественного образца. Все что мы увидим — старая советская техника, производство которой на сто процентов находится в РФ. Исключения составляют разве что автомобили КрАЗ, бронетранспортеры "Дозор" и "Козак". Все остальное, начиная от автоматов Калашникова и заканчивая реактивными системами залпового огня "Смерч", "Ураган" чужого производства. Даже наша отечественная "Верба" на 50% из БМ-21 системы "Град", которая производится в городе Ржеве. По сути, на сегодняшний день нечего показывать", — отметил он.

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Также специалист назвал причины отсутствия производства новой отечественной техники.

"Главная причина — коррупция. Во-первых, в Украине не создан внутренний рынок вооружения. У нас "Укроборонпром" — неповоротливый монстр, который насквозь коррумпирован. Мы не даем возможности частным предприятиям участвовать в тендерах на равных с Минобороны. Хотя, государство вполне могло бы создавать конкурентоспособную продукцию", — говорит специалист.

Кроме того, по словам Жданова, в Украине отсутствуют государственная программа развития вооруженных сил, а также перевооружения армии.

"Это при том, что есть вся производственная база, есть завод "Азов", который может делать бронекорпуса. Также имеются предприятия танкостроения, судостроения. Единственная проблема — с боевыми самолетами и базы для их создания. Зато мы могли бы своими транспортниками "задавить" в том числе и НАТОвские страны, предложив им хороший транспортный самолет. Кстати, Украине поступало масса предложений — в свое время Турция предлагала боевой самолет, а Индия предлагала делать совместный транспортник. Потенциал у страны просто огромнейший", — резюмировал Жданов.