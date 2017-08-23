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    Техника парада. Показывать на самом деле нечего, одно старье - Жданов

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    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (32)

    (обновлено: )56482
    По словам военного эксперта Олега Жданова, среди представленной на Крещатике военной техники практически полностью отсутствуют отечественные образцы.
    Олег Жданов. Архивное фото
    Голос Столицы

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что украинские власти постоянно рассказывают о расставании с пережитками советского прошлого, сами не брезгуют пользоваться атрибутами из СССР. Один из них — военный парад, который на День независимости пройдет на Крещатике в Киеве.

    В этом году парад будет не таким помпезным, как в прошлом, – на центральную улицу не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра. Выставка военной техники и вооружения "Мощь непокоренных" будет работать с 22 по 27 августа от улицы Институтской до Европейской площади.

    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Видео
    Канал на Youtube "5 канал"
    НАТО в центре Киева. Генеральная репетиция военного парада

    Тем не менее, как утверждает военный эксперт Олег Жданов, киевляне и гости столицы вряд ли увидят что-то новое.

    "Очень обидно, что за три с половиной года на Крещатике нет фактически ни одного отечественного образца. Все что мы увидим — старая советская техника, производство которой на сто процентов находится в РФ. Исключения составляют разве что автомобили КрАЗ, бронетранспортеры "Дозор" и "Козак". Все остальное, начиная от автоматов Калашникова и заканчивая реактивными системами залпового огня "Смерч", "Ураган" чужого производства. Даже наша отечественная "Верба" на 50% из БМ-21 системы "Град", которая производится в городе Ржеве. По сути, на сегодняшний день нечего показывать", — отметил он.

    Смотрите также: Ночная репетиция военного парада ко Дню Независимости

    Также специалист назвал причины отсутствия производства новой отечественной техники.

    "Главная причина — коррупция. Во-первых, в Украине не создан внутренний рынок вооружения. У нас "Укроборонпром" — неповоротливый монстр, который насквозь коррумпирован. Мы не даем возможности частным предприятиям участвовать в тендерах на равных с Минобороны. Хотя, государство вполне могло бы создавать конкурентоспособную продукцию", — говорит специалист.

    Кроме того, по словам Жданова, в Украине отсутствуют государственная программа развития вооруженных сил, а также перевооружения армии.

    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В холод и дождь. Генеральная репетиция парада на День Независимости Украины

    "Это при том, что есть вся производственная база, есть завод "Азов", который может делать бронекорпуса. Также имеются предприятия танкостроения, судостроения. Единственная проблема — с боевыми самолетами и базы для их создания. Зато мы могли бы своими транспортниками "задавить" в том числе и НАТОвские страны, предложив им хороший транспортный самолет. Кстати, Украине поступало масса предложений — в свое время Турция предлагала боевой самолет, а Индия предлагала делать совместный транспортник. Потенциал у страны просто огромнейший", — резюмировал Жданов.

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