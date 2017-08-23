НАТО в центре Киева. Генеральная репетиция военного парада

Генеральная репетиция парада к 26-й годовщине независимости Украины прошла по центральной улице Киева — Крещатику - во вторник, 22 августа. В репетиции приняли участие 4500 украинских военнослужащих, из них около тысячи бойцов, прошедших АТО.

На этот раз вместе с украинцами прошли и подразделения десяти иностранных государств. В частности, девяти стран-участниц НАТО и Грузии. Представители их министерств обороны будут присутствовать и на параде 24 августа.

"Боевой дух держим и хотим ребятам, которые сейчас на востоке, показать, что мы с вами. Готовимся. И вся эта орава – есть кому их поменять. Они не одни там. Они скоро приедут к своим семьям и семьям, а мы их поменяем, будем защищать рубежи", – рассказал в эфире "5 канала" о параде военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Галюк.

Литовский военнослужащий Геде Мюнланс подчеркнул качественную подготовку украинских военных. "Все же в вашей стране идет война, но они выглядят хорошо. Условия на базе, где мы живем — вполне нормальные. Мы отмечаем День Независимости Вашей страны и приятно просто быть здесь", – сказал он.

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В этом году парад будет не таким помпезным, как в прошлом, – на Крещатик не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра. Выставка военной техники и вооружения "Мощь непокоренных" будет работать с 22 по 27 августа от улицы Институтской до Европейской площади.