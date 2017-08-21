Праздничные пробки. Центр Киева перекроют из-за парада

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В связи с празднованием Дня Государственного Флага Украины и 26-й годовщины Независимости Украины в столице действуют временные ограничения движения транспорта в местах проведения мероприятий, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В связи с изменениями в графике проведения репетиций парада могут вноситься изменения в график перекрытия дорожного движения.

Так, с 6:00 22 августа и до завершения мероприятий будет перекрыто движение по ряду улиц:

ул. Крещатик от Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого;

Европейская площадь;

ул. Михаила Грушевского от Европейской площади до ул. Шелковичной;

Петровская аллея, Парковая дорога;

Владимирский спуск от Европейской площади до Почтовой площади;

ул. Трехсвятительская от ул. Костельной до Европейской площади;

ул. Михайловская;

ул. Костельная;

Майдан Независимости;

ул. Бориса Гринченко;

аллея Героев Небесной Сотни;

ул. Архитектора Городецкого;

ул. Заньковецкой;

площадь Ивана Франко;

ул. Ольгинская;

ул. Институтская от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной;

ул. Прорезная от ул. Пушкинской до ул. Крещатик.

С 07:00 до 12:00 22 августа на время проведения демонстрационного показа вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины,

Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины движение перекроют на ул. Михаила Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до Европейской площади), Парковой аллее, Владимирском спуске (на участке от Почтовой площади до Европейской площади), ул. Трехсвятительской (на участке от ул. Костельной до Европейской площади), ул. Михайловской (на участке от ул. Костельной до Европейской площади).

На время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке с 21:00 22 августа до 2:00 23 августа будет перекрыто движение на ул. Крещатик (на участке от Бессарабской до Европейской площади).

С 21:00 22 августа до 4:00 23 августа будет перекрыто движение по маршруту Парк воинской части А0222 — ул. Маршала Рыбалко — ул. Вячеслава Черновола — ул. Глыбочицкий — ул. Глыбочицкая — ул. Верхний Вал — ул. Набережно-Крещатицкая — ул. Боричев Ток — Владимирский спуск — Европейская площадь — ул. Крещатик.

Также с 24:00 22 августа до 5:00 23 августа будет перекрыто движение по следующему маршруту: Парк воинской части А0222 — ул. Маршала Рыбалко — ул. Вячеслава Черновола — по встречной полосе левее Воздухофлотского моста — по встречной полосе проспекта Победы до площади Победы — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — ул. Крещатик.

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Напомним, что с 21:00 21 августа по 6:00 28 августа движение на ул. Крещатик (на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади) и частично на Европейской площади ограничено в месте проведения демонстрационного показа вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины.