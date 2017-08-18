Нацполиция перешла на усиленную службу в связи с Днем независимости

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Нацполиция переведена на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Украины 24 августа, сообщил в пятницу глава ведомства Сергей Князев.

"Перевести Национальную полицию на усиленное несение службы до особого распоряжения", – приводит пресс-служба ведомства слова Князева.

Он добавил, что к несению службы на улицах страны будут задействованы все вспомогательные службы полиции.

День независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа. В этом году план проведения праздника насчитывает более полутора десятков мероприятий, в частности, создание различных медийных, образовательных, культурных проектов, проведение встреч и дипломатических приемов. Также торжества предусматривают проведение в Киеве военного парада и выставки военной техники.

Ранее сообщалось, что в этом году впервые в параде в Киеве будут участвовать военные из других стран, в том числе, как заявил глава Минобороны Украины, главы оборонных ведомств 11 стран. По его словам, в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи принимали участие в военной операции в Донбассе. Также в ходе парада будут продемонстрированы более 70 единиц военной техники, 25 из которых новые. Участие в параде в Киеве своих военных подтвердили стран, среди них — члены НАТО.