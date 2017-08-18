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    Общество

    Нацполиция перешла на усиленную службу в связи с Днем независимости

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    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (11)

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    По указанию главы Нацполиции с сегодняшнего дня личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости.
    В центре Киева усилены меры безопасности
    facebook.com/Полиция Киева

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Нацполиция переведена на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Украины 24 августа, сообщил в пятницу глава ведомства Сергей Князев.

    Репетиция военного парада ко Дню Независимости
    censor.online / YouTube
    Ночная репетиция военного парада ко Дню Независимости

    "Перевести Национальную полицию на усиленное несение службы до особого распоряжения", – приводит пресс-служба ведомства слова Князева.

    Он добавил, что к несению службы на улицах страны будут задействованы все вспомогательные службы полиции.

    День независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа. В этом году план проведения праздника насчитывает более полутора десятков мероприятий, в частности, создание различных медийных, образовательных, культурных проектов, проведение встреч и дипломатических приемов. Также торжества предусматривают проведение в Киеве военного парада и выставки военной техники.

    Ранее сообщалось, что в этом году впервые в параде в Киеве будут участвовать военные из других стран, в том числе, как заявил глава Минобороны Украины, главы оборонных ведомств 11 стран. По его словам, в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи принимали участие в военной операции в Донбассе. Также в ходе парада будут продемонстрированы более 70 единиц военной техники, 25 из которых новые. Участие в параде в Киеве своих военных подтвердили стран, среди них — члены НАТО.

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