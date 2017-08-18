Накануне Дня Независимости СБУ анонсирует убийства политиков и теракты

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

СБУ продолжает нелегкую борьбу со шпионами, диверсантами, террористами, которых то и дело вербует и забрасывает на территорию Украины враждебная РФ. Об очередной успешной проведенной спецоперации отчитался лично глава СБУ Василий Грицак. В ведомстве уже готовят дырочки под награды и внеочередные звания.

Диверсанты в Украине

Как заявил на брифинге глава СБУ, диверсионно-террористические силы подготовленные спецслужбами РФ просто атакуют Украины. Только за последнее время их было задержано три. Первая группа из двух диверсантов подорвало недалеко от здания СБУ Одесской области автомобиль, так, что его разворотило, но никто не пострадал.

Вторая группа диверсанты по указанию ГУ ГШ ВС РФ 13 июля в Мариуполе должна была взорвать одно из подразделение Нацгвардии.

"Оперативники спецслужбы задержали двух террористов во время закладки мины российского производства в одном из общественных мест Мариуполя. По заключению экспертов, она принята на вооружение вооруженных сил РФ в 1997 году. В Украине мина такого типа не производится и на вооружении не состоит", — отметил Василий Грицак.

К слову он отметил, что все злоумышленники являются граждане Украины, двое из них — уроженцы Российской Федерации, один из которых прибыл в город с временно оккупированных территорий после отбывания наказания.

"У нас есть оперативная информация относительно дальнейшей эскалации разведывательно-террористической деятельности российских спецслужб на территории нашего государства. Российская Федерация продолжает направлять на украинскую землю группы для осуществления террористических актов на нашей территории", – заявил Грицак.

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По его словам, главными целями таких действий являются объекты жизнеобеспечения, инфраструктуры, а также убийство украинских политиков.

"Поставленная им цель — убийства отдельных общественно-политических деятелей, как правило, это могут быть какие-то яркие личности, из власти они или из оппозиции не важно, главное, что бы был резонанс", – подчеркнул Грицак.

По его словам, в Харькове ГУ ГШ ВС РФ планировала убийства нескольких общественно-политических деятелей. Но СБУ это предотвратила. А вот фамилии деятелей Грицак не называл, они, по словам главы ведомства, якобы не дали согласия.

А еще, по данным СБУ, российское ФСБ планировало повесить на трех украинских бывших экс-бойцов АТО теракты в Москве и других российских городах. Их в Украине завербовала россиянка Дарья. Троим жителям Днепропетровской области предложили работу строителями в Москве. За неделю ребятам предложили заработать несколько сотен долларов. Им выдали сумки с рабочей одеждой и инструментами и выдали немного денег на дорогу, но в Москве они обнаружили в сумках двойное дно, а так некое военное снаряжение. Почувствовали неладное они сбежали.

Информационная война

Давно СБУ не выходила с громкими заявлениями. Но тут совпало с некоторыми факторами.

Во-первых, на носу День Независимости. День, когда президент раздает звания и награды. Да и руководители ведомства выписывают премиальные и почетные грамоты. А чем серьезнее предотвращенная опасность, тем весомее вклад в безопасность страны и качественнее поощрение.

Во-вторых, предотвращение теракта в Мариуполе приурочена истории вокруг матча между местной футбольной командой и "Динамо" Киев назначенный на 27 августа. Его планировали переносить в более мирный город подальше от линии фронта, уговаривали динамовцев ии их болельщиков не ехать, но лично глава МВД Аваков уверял, что порядок в Мариуполе он обеспечит, можно играть.

И, в-третьих, расслабившимся политикам время от времени надо напоминать, что все под богом ходим, а из желающих с ними расправиться уже очередь выстроилась. Ведь совсем недавно, зимой, исключительно стараниями СБУ остался жив и невредим один из харьковских политиков, а ныне нардеп Украины Антон Геращенко, на которого готовили покушение "подготовленные в диверсионной школе РФ киллеры".

В четвертых, после серии громких задержаний граждан Украины подозреваемых в диверсиях в ЛДНР и Крыму, надо ответить им той же монетой.

Сегодня, как отмечает бывший сотрудники СБУ, начались виртуальные игры по задержанию террористических и диверсионных групп с разных сторон. И все стараются удержаться на должном уровне в формате информационной войны.

"Вы задержали, мы задержим. Это напоминает высылку дипломатов. Страна выслала пять дипломатов, тут же последовал ответ. Мне это напоминает эти игры. В Крыму задержали наших, у нас их. В Донбассе наших, тут их. Уже все перемешалось и понять что-то сложно. Но и накануне Дня Независимости надо тоже показать, что уровень террористической угрозы вырос, надо быть бдительными. И если что-то случиться, не дай Бог, тут же можно сказать, а мы же предупреждали. Надеюсь, что никаких серьезны терактов с разрушением стратегических объектов и инфраструктуры не будет, но народ надо настроить", — подчеркивает РИА Новости Украина генерал СБУ Василий Вовк.

Одно очевидно, если сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит.