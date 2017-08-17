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    Киев

    Военный оркестр США сыграет в Киеве на День Независимости - Минкульт

    Тема:

    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (9)

    (обновлено: )2603
    По словам главы Минкульта Евгения Нищука, в этом году запланировано выступление двух духовых больших оркестров: президентского национального оркестра и оркестра воздушно-десантных сил США.
    Военный марш в честь Дня Независимости в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Оркестр воздушно-десантных сил США выступит на центральной площади столицы, Майдане Незалежности, ко Дню Нзависимости Украины, сообщил глава Минкульта Евгений Нищук.

    Репетиция военного парада ко Дню Независимости
    censor.online / YouTube
    Ночная репетиция военного парада ко Дню Независимости

    По его словам, вечером 24 августа на центральной площади запланирован большой концерт классической музыки.

    "В этом году будет выступление двух духовых больших оркестров: президентского национального оркестра и оркестра воздушно-десантных сил США. Будут звучать в совместном исполнение украинские, американские и европейские классические хиты", — сказал Нищук на пресс-конференции в четверг.

    Ранее сообщалось, что в этом году впервые в параде в Киеве будут участвовать военные из других стран, в том числе, как заявил глава Минобороны Украины, главы оборонных ведомств 11 стран. По его словам, в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи принимали участие в военной операции в Донбассе. Также в ходе парада будут продемонстрированы более 70 единиц военной техники, 25 из которых новые. Участие в параде в Киеве своих военных подтвердили стран, среди них — члены НАТО.

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