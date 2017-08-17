СБУ: в России готовились теракты для обвинения в них Киева

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак выступил с обвинениями в адрес спецслужб России в подготовке терактов в Москве и других российских городах, вину за которые впоследствии возложили бы на трех ветеранов АТО в Донбассе.

На брифинге в четверг Грицак сообщил, что СБУ задержала двух граждан Украины — Дарью Мастикашеву и Александра Каратая по подозрению в государственной измене и незаконном обращении с оружием.

"Трем бывшим участникам АТО, которых подобрала Дарья вместе со своим помощником, – это Юрий Бондарь, Сергей Морозов и Станислав Юркевич, жители Днепропетровской области, посредники предложили выехать в Москву и провести там незначительные строительные работы, за которые получат хорошее вознаграждение", — сказал он.

По словам Грицака, после отбытия украинцев в Москву "российские спецслужбы фиксировали пребывание украинцев на инфраструктурах объектах". "В дальнейшем это было бы использовано как доказательство подготовки и осуществления терактов в Москве украинской властью", — утверждает глава СБУ.

Он сообщил, что один из украинцев в один из моментов понял, что "его используют в преступных целях", после чего все трое бежали из России и сообщили о случившемся сотрудникам СБУ.

ФСБ РФ во вторник заявила, что предотвратила в Крыму серию диверсий, готовившихся Украиной. Как сообщает ЦОС ФСБ РФ, в результате был задержан сотрудник СБУ Геннадий Лимешко.

Позже сообщалось, что суд в Крыму избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. В СБУ заявили, что информация ФСБ является провокацией. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что Лимешко законно пересек границу в минувшую среду. В Вооруженных силах Украины сообщили, что Лимешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае текущего года.