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    Общество

    Задержанный украинец признал вину в подготовке "диверсий" в Крыму - ФСБ

    (обновлено: )16420
    На видео украинец заявил, что начиная с 2015 года он проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы, где обучался физической, стрелковой, тактико-специальной подготовке, а также взрывному делу.
    ФСБ задержала в Крыму агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко
    ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Задержанный ФСБ РФ предполагаемый "агент Службы безопасности Украины" Геннадий Лемешко признал вину в подготовке диверсий в Крыму, следует из видео допроса Лемешко, опубликованного ФСБ во вторник.

    ФСБ опубликовала видео задержания украинского диверсанта в Крыму
    ФСБ РФ
    ФСБ показала видео задержания сотрудника СБУ

    Так, по его словам, на эти цели его куратор дал ему 5 тысяч гривен.

    "Прибыв в город Херсон второго июня, мы встретились с сотрудником СБУ по херсонской области, которого звали Андрей, который также, возможно, известен под именем Артур Нариманович. Нужно было на линии между Судаком и Новым Светом в Крыму провести подрыв линии электропередачи, а также разрушение дороги путем обвала камней, а также поджог свалки около поселка Рыбачье и лесного массива возле Алушты Я получил на выполнение задания пять тысяч гривен. 12 августа после попытки заклада заряда был задержан сотрудниками ФСБ России", — сказал Лимешко.

    Также он заверил, что начиная с 2015 года он проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы, где обучался физической, стрелковой, тактико-специальной подготовке, а также взрывному делу. 

    Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является сотрудником СБУ и который якобы намеревался совершить "диверсии на объектах инфраструктуры". Суд в Крыму избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. В СБУ заверили, что информация о задержании их сотрудника является провокацией. 

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