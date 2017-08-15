Задержанный украинец признал вину в подготовке "диверсий" в Крыму - ФСБ

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Задержанный ФСБ РФ предполагаемый "агент Службы безопасности Украины" Геннадий Лемешко признал вину в подготовке диверсий в Крыму, следует из видео допроса Лемешко, опубликованного ФСБ во вторник.

Так, по его словам, на эти цели его куратор дал ему 5 тысяч гривен.

"Прибыв в город Херсон второго июня, мы встретились с сотрудником СБУ по херсонской области, которого звали Андрей, который также, возможно, известен под именем Артур Нариманович. Нужно было на линии между Судаком и Новым Светом в Крыму провести подрыв линии электропередачи, а также разрушение дороги путем обвала камней, а также поджог свалки около поселка Рыбачье и лесного массива возле Алушты Я получил на выполнение задания пять тысяч гривен. 12 августа после попытки заклада заряда был задержан сотрудниками ФСБ России", — сказал Лимешко.

Также он заверил, что начиная с 2015 года он проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы, где обучался физической, стрелковой, тактико-специальной подготовке, а также взрывному делу.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является сотрудником СБУ и который якобы намеревался совершить "диверсии на объектах инфраструктуры". Суд в Крыму избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. В СБУ заверили, что информация о задержании их сотрудника является провокацией.