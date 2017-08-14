"Динамо" озвучило условия, при которых сыграет в прифронтовом Мариуполе

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) требует предоставления гарантий безопасности от Службы безопасности, Министерства внутренних дел и Управления государственной охраны для поездки в Мариуполь 26 августа на матч 7-го тура Украинской премьер-лиги. Об этом сообщил вице-президент "Динамо" по вопросам безопасности Андрей Мадзяновский, передают "Українські Новини".

"Динамо" поедет в Мариуполь, но только на законных основаниях. Нам не нужно публичных гарантий, а только официальные письма МВД, СБУ И УГО, как этого и требует закон. Как только мы получим их, мы с удовольствием сядем в самолет. Для матчей в Мариуполе нельзя применять нормы общего характера, как это указано в регламенте, а должны действовать специальные нормы, которые предусмотрены ФИФА и УЕФА", — сказал он в эфире телеканала "2+2".

По словам Мадзяновского, только спецслужбы могут давать рекомендации, а национальные ассоциации обязаны их использовать и принимать решение.

"Но решения никакого нет, хотя мы помним кубковый матч "Полтава" — "Шахтер", когда за 15 минут в телефонном режиме был собран комитет, который по нашему вопросу не может собраться уже три месяца. Что опаснее в данном случае — трава, которая не растет, или "грады", которые летают в 20-ти километрах от Мариуполя?" — сказал представитель ФК.

Мадзяновский сообщил, что "Динамо" также готово сыграть матч с ФК "Мариуполь" на нейтральном поле.

Напомним, ранее болельщики футбольного клуба "Мариуполь" обратились к киевскому "Динамо" и его президенту Игорю Суркису. Во время матча 3-го тура "Мариуполь" – "Черноморец" на стадионе "Ильичевец" фанаты мариупольцев вывесили баннер с надписью — "Динамо", не бойся, приезжай". А также плакат — "Суркис, будь мужиком".