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    СБУ: спецслужбы РФ планируют убийства и теракты в Украине

    (обновлено: )9902
    По словам главы СБУ Василия Грицака, ФСБ РФ "засылает диверсионные группы для совершения террористических актов, убийства государственных деятелей".
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины имеет оперативную информацию об усилении разведывательно-диверсионной деятельности российских спецслужб на территории Украины. Об этом на брифинге в четверг заявил глава СБУ Василий Грицак, передает "Украинская правда".

    "В последнее время СБУ фиксирует существенную активизацию российских спецслужб на территории нашего государства", — сказал он.

    По словам Грицака, ФСБ РФ "засылает диверсионные группы для совершения террористических актов, убийства государственных деятелей", пишет издание.

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    "Главными целями являются стратегические объекты жизнеобеспечения, инфраструктуры. Также ставится цель — убийство отдельных общественно-политических деятелей", — заявил он. За последний месяц СБУ предотвратила три такие попытки, добавил Грицак.

    "В частности, в Харькове 17 июля задержали руководителя и организатора ДРГ, которую подготовило ГУР Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Они получили задание совершить убийство нескольких общественных деятелей Украины. Фамилии я не могу назвать, потому что эти люди не дали разрешение на обнародование их фамилий", — сообщил он.

    По словам главы СБУ, для совершения одного из убийств планировалось использовать квадрокоптер.

    ФСБ РФ во вторник заявила, что предотвратила в Крыму серию диверсий, готовившихся Украиной. Как сообщает ЦОС ФСБ РФ, в результате был задержан сотрудник СБУ Геннадий Лимешко. 

    Позже сообщалось, что суд в Крыму избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. В СБУ заявили, что информация ФСБ является провокацией. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что Лимешко законно пересек границу в минувшую среду. В Вооруженных силах Украины сообщили, что Лимешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае текущего года.

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