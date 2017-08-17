НБУ предупредил о новой вирусной атаке на банки в День Независимости

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Национальный банк Украины разослал телеграмму, в которой уведомил банки о возможной на День независимости вирусной атаке при помощи программы Word, сообщает liga.net.

НБУ подтвердил, что 11 августа сообщил банкам о появлении нового злонамеренного кода, его особенностях, индикаторах компрометации и необходимости внедрения предупредительных мероприятий по предотвращению поражения.

Кроме того, как сообщалось ранее, НБУ работает над созданием Центра киберзащиты (CSIRT-NBU) с целью оперативного реагирования и обмена информацией между всеми субъектами банковского рынка и правоохранительными органами в режиме реального времени.

С целью предупреждения кибератак НБУ систематически сотрудничает с участниками банковского сектора, CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, соответствующими подразделениями СБУ и Нацполиции.

Напомним, сотрудники Федерального бюро расследований США задержали эксперта по компьютерной безопасности Маркуса Хатчинса, который в мае нашел "выключатель" в глобальном вирусе WannaCry, благодаря чему вредоносная программа была обезврежена.

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Специалист из Великобритании был задержан после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лаг-Вегасе. Хатчинса обвиняют в распространении вируса Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам.