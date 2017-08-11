Парад в День Независимости Украины. Подробности от организатора

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Минобороны рассказали об особенностях парада ко Дню Независимости. Предполагается немало новаций, связанных с историей украинского войска. В частности, по Крещатику пройдет группа знаменосцев в новой церемониальной форме с боевыми знаменами войска УНР.

Они впервые выйдут с флагом Первого Украинского казацкого полка имени Богдана Хмельницкого, который в 1917 году принимал участие в параде на Крещатике.

Сводный духовой оркестр исполнит запорожский марш Николая Лысенко, который использовала Армия Украинской Народной Республики. Ожидается, что военным подразделениям официально будет присвоены имена исторических личностей, в частности, полковника армии УНР, основателя ОУН Евгения Коновальца, гетмана Ивана Выговского и короля Даниила Галицкого.

Также украинцам продемонстрируют военную технику, 25 единиц которой — совершенно новые образцы, разработанные на украинских заводах.

Подготовку военного парада прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы президент общественной организации "Департамент военно-культурной антропологии", заслуженный художник Украины Алексей Руденко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви вважаєте, чи потрібен військовий парад до Дня Незалежності та для якої мети?

— По-перше, паради існують взагалі у всіх країнах, які взагалі не мали радянського досвіду. Військовий парад — це, зазвичай, демонстрація бойової міці, демонстрація суспільству, що армія існує і збереження певних військових і національних традицій, які відображаються під час військового параду. Це надзвичайно важливий елемент, якщо хочете, єднання нації довкола збройних сил. Для України це якнайбільш актуально нині, оскільки ЗСУ та інші військові формування ведуть важку боротьбу за існування самої країни. Тому я вважаю, що військові паради потрібні і не тільки тому, що я маю якусь причетність до створення знаків розрізнення. Це моя особиста позиція як громадянина.

Ви берете участь в підготовці до параду?

— Безпосередньо, тому що я є головним художником робочої групи, яку свого часу було створено при міністрі оборони ще в 2015 році. Ми продовжили свою діяльність і зараз те, що буде показано на параді, дуже багато речей є тих, що я намалював спільно з колегами і те, що ми зараз намагаємося втілити спільно з Міноборони вже в конкретних якихось речах. Тобто нам довірено виготовлення певної частини церемоніального однострою, який ми зобов'язані, щоб він був продемонстрований 24 серпня.

Церемоніальний однострой — це не тільки до Дня Незалежності, а буде офіційно введений у війська?

— Звичайно, так. Це те, що зараз так звана експериментальна демонстрація, тобто він буде вперше продемонстрований, але, звичайно, при його впровадженні він залишиться як церемонійний однострій Почесної варти ЗСУ.

Ви створювали його на базі історичних одностроїв війська УНР?

— Без сумніву. Ми зараз постійно кажемо тільки про УНР. Насправді Україна за бурхливий період національної революції 1917-1921 років мала декілька режимів і у нас був вибір і ми створювали проекти аж по трьох моделях. Було визначено, що найефектніший і найкращий, скажімо так, той, що презентує саме український стиль — це однострій дивізії української держави, тобто української держави за часів правління гетьмана Скоропадського і власного ясновельможності пана гетьмана конвою. Так що, дійсно, це модель 1918 року. Ми внесли в неї певні корективи, але в цілому загальний вигляд збережений.

Вона буде функціональна чи тільки для парадів?

— Воювати в ній, звичайно, буде важкувато, але це ж церемонійний однострій. У нас існує окремий полк президента України, в складі якого є батальйон почесної варти і функція саме церемонійної форми — це репрезентаційна функція України та її ЗС. Але в цілому ми стараємось зробити так, щоб він був і ефектний, і не віддавало від нього шароварщиною чи відверто архаїчними деталями. В принципі, ще в 1918 році люди про це думали і однострій водночас і цілком нормальний, європейський, з іншого боку, несе національний код. Я б сказав, зокрема, там присутній мундир — жупан, а не просто мундир, шитво та інші деталі, які виокремлюють його, роблять його абсолютно унікальним.

Почесна варта використовує однострої, які символізують різні роди військ. Буде певний поділ в нових одностроях?

— Зараз на парад ми не будемо, але за думкою міністра оборони, обов'язково ми повинні той самий однострій, який буде показаний, щоб він розповсюджений на репрезентаційні підрозділи, які символізують, окрім сухопутних військ ще повітряні сили і військово-морські сили України. Тобто вони будуть в різному кольорі і в різному фасоні.

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Буде сучасна зброя?

— Були думки, що треба змінити і стрілецьку зброю, яку використовує почесна варта, але це не так легко вдається, тому наразі у них зберігаються існуючі карабіни Сімонова. Це архаїчна зброя і в багатьох країнах світу, особливо пострадянського простору, вони збереглись неозброєні. Хтось використовує карабіни американського виробництва чи німецького маузер. Тобто сталої системи немає. Наприклад, розкішна британська армія, яка має унікальні червоні мундири хутряні шапки, взагалі використовують стандартну автоматичну гвинтівку. ЗС Великобританії. Так що це питання досить складне для вирішення, зміна типу озброєння і над чим треба дуже добре думати, варто чи не варто. У нас була суто ідеологічна думка, що не варто використовувати озброєння російського виробництва. Зокрема, в Україні є і німецькі зразки, австро-угорські зразки озброєнь. Можна щось подумати, але ніхто нічого міняти не буде. Там є ще одна особливість, що зброя почесної варти, як правило, у неї всі металеві деталі хромовані і це ще теж ціла процедура зробити так, щоб це виглядало урочисто.

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