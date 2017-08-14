Военную технику с выставки на День Независимости отправят в зону АТО

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Минобороны Украины сообщило в понедельник, что на выставке в центре Киева, приуроченной ко Дню независимости Украины, будут представлены 67 единиц военной техники, которая затем будет направлена в Донбасс.

Как сообщает Минобороны, в отдельном киевском полку президента Украины состоялся строевой смотр техники и вооружения, которые во время празднования 26-й годовщины Независимости Украины будут демонстрироваться на Крещатике на выставке. Обзор техники провел начальник вооружения вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов.

"Новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники, которые будут представлены с 22 по 27 августа на Крещатике, к проведению выставки готовы. Они разрабатывались с учетом опыта АТО, конструкторы учли замечания и пожелания военнослужащих, которые применяли его непосредственно во время боевых действий", — приводит минобороны слова Шевцова.

В целом, по данным ведомства, во время выставки киевляне и гости столицы смогут ознакомиться с 67 единицами разнообразной военной техники: самоходно-артиллерийскими установками, танками различных модификаций, боевыми бронированными машинами, грузовыми и санитарными автомобилями.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.