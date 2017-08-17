Ночная репетиция военного парада ко Дню Независимости

Иностранных гостей на репетиции не было, их ожидают позже. Украинские же солдаты уже прошлись маршем по центру Киева. На репетиции присутствовали представители всех родов войск украинской армии.

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В этом году парад будет не таким помпезным, как в прошлом, – на Крещатик не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра на Михайловской площади. Старые советские "бобики" заменят на американские "хаммеры", а несколько сотен военных музыкантов будут играть марши времен освободительной борьбы УНР начала ХХ века.

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Ожидается также, что боевые формирования получат новые названия – к цифрам добавятся имена героев украинской истории.