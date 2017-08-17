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17.08.201711:01
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    Ночная репетиция военного парада ко Дню Независимости

    (обновлено: )4512
    В центре Киева на Крещатике прошла репетиция парада к 26-ой годовщине независимости Украины. В этом году вместе с украинскими военными по главной улице страны будут маршировать представители вооруженных сил еще десяти стран.
    censor.online / YouTube

    Иностранных гостей на репетиции не было, их ожидают позже. Украинские же солдаты уже прошлись маршем по центру Киева. На репетиции присутствовали представители всех родов войск украинской армии.

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    В этом году парад будет не таким помпезным, как в прошлом, – на Крещатик не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра на Михайловской площади. Старые советские "бобики" заменят на американские "хаммеры", а несколько сотен военных музыкантов будут играть марши времен освободительной борьбы УНР начала ХХ века.

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    Ожидается также, что боевые формирования получат новые названия – к цифрам добавятся имена героев украинской истории.

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