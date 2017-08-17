Пришел, увидел, предотвратил. Неудавшиеся покушения на украинских политиков

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Киеве предотвращено покушение на руководство Службы безопасности Украины (СБУ), сообщило во вторник интернет-издание "Вести".

"В Киеве предотвратили покушение на руководство СБУ… В подготовке втемную использовали и действующего сотрудника спецслужб – контрразведчика управления СБУ в Днепропетровской области", – сообщило издание со ссылкой на судебное решение, которое оказалось в распоряжении журналистов.

По данным издания, неустановленные лица подыскивали оружие для совершения убийств руководства СБУ. Предполагаемые киллеры под видом частных детективов добывали информацию о сотрудниках Службы безопасности, в том числе информацию о телефонных звонках силовиков, утверждает издание.

Сообщается, что в рамках этого дела в октябре 2016 года в Киеве были задержаны трое вооруженных людей. При обыске у них нашли пистолеты Макарова и Стечкина, штурмовую винтовку "Форт" и около сотни патронов калибра 5,45 и 9 миллиметров. При себе у мужчин были удостоверения сотрудников полиции Киевской области и участников боевых действий.

При этом в пресс-службе СБУ изданию сообщили, что о попытке покушения информации нет.

РИА Новости Украина вспоминает другие случаи, когда спецслужбы Украины сообщали о предотвращенных покушениях на политиков и чиновников.

Геращенко и "след РФ"

Глава СБУ Василий Грицак заявил 21 января, что СБУ предотвратила покушение на жизнь Антона Геращенко – народного депутата от "Народного фронта", советника главы МВД Арсена Авакова. В МВД в свою очередь заявили об очередном российском заговоре против Украины.

"Операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории РФ", – заявил глава СБУ.

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А советник главы МВД Зорян Шкиряк отметил, что главный мотив "покушения" – деятельность сайта "Миротворец". Также Шкиряк сказал, что "почерк" заказчиков убийства схож с убийством журналиста Павла Шеремета.

Шокин за бронированным стеклом

Бронированное стекло спасло на тот момент генпрокурора Виктора Шокина во время покушения. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Шокин и участники совещания попали под обстрел снайпера, который выпустил три пули. Начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук уточнял, что в окно кабинета Шокина стреляли с расстояния более 100 метров.

Украинское фото Стекло в кабинете Шокина, поврежденное в результате выстрела

Граната – в Парасюка

На сотника Майдана и внефракционного депутата Владимира Парасюка покушались 30 марта 2016 года в центре Киева.

"Примерно в 22 часа неустановленные лица, находясь во дворе дома №9в на бульваре Леси Украинки, совершили посягательство на жизнь народного депутата", — говорится в материалах дела.

В салон авто Парасюка – Subaru – бросили гранату.

"Реакции от правоохранителей нет. Допросили мою семью, всех моих помощников. СБУ занимается какими-то глупостями и ищет виновных не там. Я предполагаю, что запугивание меня было спланировано со стороны Банковой, так что на объективность СБУ я не надеюсь", — заявлял Парасюк.

Виновных не нашли.

Садовый и "протест против чиновничьего беспредела"

В июле и декабре 2014 года дом мэра Львова Андрея Садового дважды обстреливали – из гранатомета. Злоумышленников не нашли. А уже 30 октября 2015 года во двор дома Садового мужчина бросил гранату.

"Мы с Катериной были на кухне, я уже переоделся, и тут большой взрыв с улицы, погас свет в доме, дети начали плакать", — сообщай львовский руководитель.

В результате взрыва никто не пострадал, на месте обнаружили три гранаты и задержали мужчину в военной форме – им оказался Александр Гживинский, 29-летний львовянин, боец батальона "Айдар". Свои действия он объяснил, как "протест против чиновничьего беспредела". МВД квалифицировало инцидент как теракт.

zaxid.net Взрыв во дворе дома Андрея

Парубий против экс-охраны Януковича

24 декабря 2014 года в автомобиль тогдашнего вице-спикера ВР Андрея Парубия бросили гранату. Инцидент случился возле гостиницы "Киев" в столице, где жил политик. Парубий не пострадал – граната закатилась под авто. Во время преследования преступника тяжело ранили милиционера.

Через год в МВД назвали подозреваемых. Организатором назвали экс-командующего внутренних войск Станислава Шуляка (при министре внутренних дел Виталии Захарченко), а также граждан РФ С. Коробова, Д. Соколовского и О. Соколенко.

30 января 2015-го Соколовского и Коробова задержали. Министр Арсен Аваков назвал дело о покушение раскрытым. После покушения Парубий, который перед инцидентом отказался от госохраны, усилил ее в два раза.

Аваков и намерения охранника детсада

Сам глава МВД стал жертвой "заговора террористов" еще летом 2014 года: сообщалось, что на Авакова готовилось покушение, когда он приезжал в Артемовск Донецкой области. Антон Геращенко тогда сообщил, что теракт "готовили боевики из банды Беса и Стрелкова".

СМИ выясняли, что по подозрению в преступлении задержали местного охранника детсада №46 – 50-летнего Игоря Поповского: он якобы планировал обстрелять из миномета Авакова, когда тот находился в общежитии педколледжа. Однако через два месяца "особо опасного преступника" отпустили, после чего объявили в розыск, хотя Поповский, судя по активности в соцсетях, не скрывался.