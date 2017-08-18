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    Политика

    День Независимости Украины. Глава Пентагона приедет в Киев

    (обновлено: )20642
    Представитель Пентагона Эрик Пэхон уточнил, что министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Украину в августе. В посольстве Украины в США сообщили, что глава Пентагона приедет в Киев 24 августа.
    Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В августе Украину посетит глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны США.

    "Министр Мэттис поедет на Украину в этом месяце (августе – ред.)", — заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

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    В посольстве Украины в США уточнили, что Мэттис посетит Киев 24 августа, в День Независимости Украины.

    "Двадцать четвертого августа состоится визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину", — говорится в сообщении посольства Украины в Facebook.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Министерство обороны США (Пентагон) попросило Белый дом предоставить высокотехнологичное противотанковое вооружение Украине.

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