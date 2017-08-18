День Независимости Украины. Глава Пентагона приедет в Киев

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В августе Украину посетит глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны США.

"Министр Мэттис поедет на Украину в этом месяце (августе – ред.)", — заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

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В посольстве Украины в США уточнили, что Мэттис посетит Киев 24 августа, в День Независимости Украины.

"Двадцать четвертого августа состоится визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину", — говорится в сообщении посольства Украины в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация, что Министерство обороны США (Пентагон) попросило Белый дом предоставить высокотехнологичное противотанковое вооружение Украине.