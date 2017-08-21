Киев и Варшаву окончательно рассорит "Мемориал орлят" во Львове

Владимир Матвеев, обозреватель

Новый дизайн польских зарубежных паспортов – элемент празднования столетия независимости Польши, которое приходится на 11 ноября 2018 года. По предложению МВД Польши граждане страны принимают участие в обсуждении дизайна паспорта, выбирая 6 из 13 символов, связанных с историей Польши, при помощи интернет-голосования на сайте zaprojektujpaszport.gov.pl.

Спор, который из скандала может перерасти в ссору, вызвала одна из иллюстраций, которая может появиться на польском паспорте. На ней изображается часовня-ротонда на Лычаковском кладбище во Львове, где захоронены поляки, которые погибли во время польско-украинской войны 1918-1919 годов.

Поэтому идея МВД Польши столкнулась с резкой критикой со стороны украинского руководства, которое обвинило Варшаву "в недружественных действиях". МИД Украины вызвало 7 августа посла Польши в Украине Яна Пекло и вручило ему ноту протеста.

В документе отмечается, что Украина рассматривает такие намерения как "недружественный шаг, негативно влияющий на развитие стратегического украино-польского партнерства".

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Между тем, как пишет Do Rzeczy, реакция украинских властей представляется чрезмерно резкой, и обращает внимание на аспекты их политики, которые кажутся полякам "неприемлемыми".

Польские СМИ отмечают, что речь идет не об изменении границ, а о том, что "частью польской культуры и польского самосознания выступают как силезская или гданьская традиции, так и традиция Львова и Вильнюса".

"Для нас мемориал — это символ "польскости". Но это не значит, что мы претендуем на эти территории. Нет. Мы не хотим вернуть эти земли, потому что они уже не наши. 70 лет прошло, люди, которые помнят эти события, уже умирают. Просто это — наша история", — рассказала одна из туристок из Польши Анна Мокрска, сообщает DW.

Длительное время Львов находился под властью Польского Королевства и Речи Посполитой, Польши.

Историки и журналисты напоминают, что в1918-1919 годах между Украиной и Польшей шла борьба за Львов. Молодых добровольцев, которые сражались на польской стороне, на родине называли "орлятами". Мемориал в их честь на Лычаковском кладбище был установлен в 1920 году по заказу польских властей.

Сообщается, что на Лычаковском кладбище в целом захоронены более двух тысяч польских участников боевых действий во Львове.

Как отмечает DW, для польских националистов это кладбище является также символом принадлежности Галиции к Польше. В 70-х годах прошлого века кладбище было практически стерто с земли, однако после обретения Украиной независимости его начали вновь восстанавливать.

По словам Игоря Гавришкевича, который 15 лет работал директором Лычаковского кладбища, проект согласовывали 8 лет. Он рассказал немецкому изданию, что до этого польская сторона семь лет — с 1990 до 1997 года — восстанавливала кладбище "орлят" без обсуждения с украинской стороной. Позднее Киев и Варшава согласились действовать, согласовывая действия.

В результате дискуссий и компромиссов, на строении мемориала отсутствуют надписи "героически павшие", или "юго-восточные земли Польши", нет изображения военного ордена Virtuti Militari, однако остался "меч-щербец" — коронационный меч польских королей.

Рядом с кладбищем "польских орлят" находятся могилы украинских сечевых стрельцов, воевавших в те времена с поляками, что вызывает удивление у многих польских туристов.

"Здесь на кладбище поляки лежат рядом с украинцами. По-моему, это символ бессмысленности войн", — считает Ева Бениковска, которую цитирует DW. Она со своими родственниками отдыхает в Трускавце, а кладбище "польских орлят" было в ее списке достопримечательностей, которые "обязательно надо посмотреть".