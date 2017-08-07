Киев выразил протест Варшаве из-за изображения в новом паспорте Польши

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Польши в Украине Яну Пекло. Послу сообщили, что последние действия Варшавы негативно повлияют на двусторонние отношения, передает "Европейская правда" со ссылкой на спикера МИД Марьяну Бецу.

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По словам Бецы, польского дипломата вызвали в МИД в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображение "Мемориала орлят" на территории Лычаковского кладбища во Львове.

"Послу вручили ноту, в которой выражается решительный протест по поводу намерений польского Министерства внутренних дел и администрации разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории Польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львове", — заявила Беца.

"Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, что негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства", — подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

wyborcza.pl "Мемориала орлят" в польском паспорте

Беца повторила позицию Украины, что "оценка исторических событий является делом историков" и сторонам следует воздержаться от "политизации отдельных исторических фактов, вредили бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Польшей".

Напомним, в ночь на 31 марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке из гранатомета, жертв и пострадавших нет. В Украине по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "теракт".