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    Паспортный скандал. Польша осенью определится с новыми документами

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (160)

    (обновлено: )27341
    В Министерстве внутренних дел Польши уточнили, что на сегодняшний день пока не принято никакого решения о размещении на страницах нового польского паспорта каких-либо изображений.
    Польский флаг
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Власти Польши в конце сентября примут окончательное решение о том, какие изображения будут размещены в новом польском паспорте, пишут СМИ со ссылкой на МВД страны.

    В 2018 году в Польше будет выпущен паспорт в новом дизайне. Ранее Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Польши в Украине Яну Пекло. Так, польского дипломата вызвали в МИД в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображение "Мемориала орлят" на территории Лычаковского кладбища во Львове.

    wyborcza.pl
    "Мемориала орлят" в польском паспорте

    "Никакого решения пока не принято. Сейчас трудно предсказать, какие изображения будут выбраны", — цитирует Gazeta Prawna комментарий МВД Польши на протест Литвы и Украины о возможном размещении в паспортах изображений Вильнюса и Львова.

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    Напомним, в ночь на 31 марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке из гранатомета, жертв и пострадавших нет. В Украине по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

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