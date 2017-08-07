Польша подтвердила получение запроса Грузии по Саакашвили

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Главная прокуратура Грузии отправила Польше запрос "в связи с вопросом Михаила Саакашвили" и получила от них подтверждение, на данный момент ведется соответствующая законодательная процедура, заявили РИА Новости в ведомстве.

Саакашвили прибыл в Польшу 4 августа. Он заявил, что покинет страну в понедельник.

По данным главной прокуратуры, на основе распространенной в СМИ информации о том, что разыскиваемый на родине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится на территории Польши, грузинская сторона через Интерпол обратилась к польской стороне.

"Параллельно 4 августа главная прокуратура Грузии обратилась к прокуратуре Польши в связи с вопросом Михаила Саакашвили. В тот же день варшавское бюро Интерпола получило отправленную грузинской стороной документацию, что было подтверждено с их стороны в ходе телефонного разговора с представителем тбилисского бюро Интерпола", — заявили в главной прокуратуре в понедельник.

По данным ведомства, "на данный момент ведется соответствующая законодательная процедура".

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрации президента, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.

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В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.