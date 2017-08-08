Не гражданин Украины. Саакашвили покинул Польшу - СМИ

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покинул территорию Польшу, сообщает радиостанция ZET в своем Twitter.

"Разыскиваемый грузинскими властями Михаил Саакашвили выехал из Польши", — говорится в сообщении.

Ранее власти Грузии обратились к Польше с запросом, находится ли на территории страны бывший президент Грузии.

До этого депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в Польше, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания. Сам Саакашвили заявил, что прилетел в Варшаву из США сразу после того, как узнал о решении украинского президента Петра Порошенко лишить его гражданства, и намерен посетить другие европейские страны.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрации президента, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.