Президентский игнор. Порошенко "не услышал" вопрос о Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко не горит особым желанием давать какие-либо комментарии о лишении гражданства экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Так, на видео, которое опубликовало "Громадське ТВ", видно, как журналист во время празднования Дня полиции задал главе государства вопрос по делу Шеремета и услышал дипломатичный ответ.

Впоследствии прозвучал вопрос о втором президентском сроке, однако Порошенко сделал вид, что ничего не слышал. Также представитель СМИ спросил о лишении гражданства Михаила Саакашвили — произошло аналогичное игнорирование со стороны президента.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.